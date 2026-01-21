Adif reduce temporalmente la velocidad máxima en tres puntos de la línea de alta velocidad Madrid-Valencia

El número de avisos de los maquinistas a Adif ha aumentado tras el accidente de Adamuz, registrándose hasta 25 notificaciones en un solo día, lo que refleja la preocupación del colectivo.

Nueva medida de Adif tras las alertas de los maquinistas. El gestor ha reducido de forma temporal la velocidad máxima permitida en tres puntos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, tras el aviso de los maquinistas por posibles defectos en la vía.

En concreto, la velocidad se ha reducido a 160 kilómetros por hora en la aguja de Vilarrubia de Santiago (Toledo), según confirman fuentes de Adif a EL ESPAÑOL-Invertia.

Ese mismo límite de 160 km/h se ha impuesto en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro.

Asimismo, se ha limitado a 200 km/h la velocidad en un tramo de 700 metros del kilómetro 222 de la vía 2 entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas.

Estas reducciones de velocidad se deben a movimientos laterales que han detectado los maquinistas, es decir, a movimientos bruscos del tren de lado a lado.

Esta noche Adif comprobará dichos defectos para evaluar y determinar si se puede retirar la limitación.

Es decir, mismo procedimiento que ha hecho con la línea Madrid-Barcelona, donde redujo la velocidad a 160 km/h el pasado martes.

Tras revisar esos puntos por la noche, restableció la velocidad máxima habitual, aunque tras nuevos avisos de los maquinistas, la volvió a reducir para todo el día de hoy.

Estos avisos y las posteriores medidas de Adif son habituales en el día a día de las operaciones ferroviarias, aunque ahora están trascendiendo debido al accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado domingo.

Tras lo ocurrido, los maquinistas están dando más avisos a Adif por el temor de que puedan ocurrir más accidentes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha detallado que Adif recibió ayer 25 avisos, de los que 21 fueron realizados por el mismo maquinista. Hoy, ese mismo maquinista ha trasladado 13 avisos. Dato que dio para mostrar el nerviosismo de un colectivo que ha convocado huelga general.