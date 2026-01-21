Adif levanta la limitación temporal para circular a 160 km/h en un tramo de la línea Madrid-Barcelona

La decisión de limitar la velocidad se tomó después de que los maquinistas reportaran 25 incidencias en un solo día, relacionadas con vibraciones y posibles fallos en la vía.

Adif ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 km/h en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tras revisar la infraestructura entre Madrid y Calatayud.

Recordemos que la limitación aplicada ayer llegó tras las investigaciones iniciadas en el accidente de dos trenes el pasado domingo en Adamuz, cuyas primeras hipótesis señalan a un fallo en la infraestructura, con la rotura de una de las vías.

Tanto esta línea (Madrid-Sevilla) como la de Madrid-Barcelona fueron señaladas por los maquinistas debido a la incidencia de las vibraciones.

Semaf pidió por carta en agosto limitar la velocidad a 250 km/h. Pero se rechazó por no aportar “argumentos técnicos”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que Adif decidió limitar temporalmente la velocidad en varios tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tras comunicar los maquinistas 25 incidencias en el día de ayer.

"En toda la semana hubo ocho denuncias de incidencias o reportes de incidencias al centro de control en esa línea por parte de los maquinistas. Sólo ayer hubo 25. Quiere decir que en este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera", ha señalado Puente en declaraciones a Telecinco