“Acabo de sufrir un enganchón en Adamuz”: la llamada de auxilio del Iryo al centro de control de Atocha tras el choque

Los audios y datos de la 'caja negra' serán clave para la investigación, mientras técnicos y autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del siniestro.

En una segunda llamada al centro de control, el conductor solicita servicios de emergencia por incendio y heridos, y pide parar el tráfico ferroviario de la zona.

El maquinista del Iryo inicialmente no era consciente del descarrilamiento ni de la colisión con el tren Alvia; pensó que se trataba solo de un "enganchón" y una avería técnica.

La 'caja negra' del tren de Iryo descarrilado en Adamuz revela detalles del mayor accidente de alta velocidad en España, con al menos 42 muertos y más de 100 heridos.

La 'caja negra' del tren de Iryo que descarriló el pasado domingo comienza a arrojar luz sobre algunas incógnitas del terrible accidente que ocasionó la muerte de al menos 42 personas y más de un centenar de heridos, el mayor accidente de la historia de la alta velocidad española.

El audio de una llamada registrado en el sistema al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL revela las primeras impresiones del maquinista del convoy que hacía el trayecto Málaga-Madrid instantes después de la colisión con un Alvia que había partido desde la capital y que circulaba por la vía contigua a la altura de Adamuz (Córdoba).

En un primer contacto con el centro de control de Adif de la Estación de Atocha (Madrid), el conductor del tren Iryo parece no ser consciente de que el tren ha descarrilado, sino que avisa de que acaba "de sufrir un enganchón" y de que "tiene el tren bloqueado". De fondo, la voz de cabina avisa de que se ha activado el freno de emergencia.

Llamada de auxilio del conductor del tren de Iryo

El trabajador del centro de control le solicita entonces que "baje los pantógrafos", el sistema de barras situado en el techo de las locomotoras que da corriente a los motores y permite que el tren se mueva, a lo que el maquinista identificado como 6189 le responde que "más abajo no pueden estar".

Todo ello en un tono relajado: "Sí, sí. Tranquilo", le llega a decir al compañero de Atocha cuando este le pide devolverle la llamada en unos minutos. Por tanto, de esta primera conversación se puede deducir que el conductor del Iryo creía no poder mover los coches por haber arrastrado la catenaria de la vía, una avería técnica de fácil solución.

De hecho, ni siquiera era consciente de que el Alvia había pasado por la otra vía instantes antes ni de que los últimos vagones del tren que manejaba habían chocado con fuerza contra el otro tren, cayendo este por un alud de cuatro metros tras impactar con violencia por el coleo de los últimos coches.

Infografía del accidente Arte EE

Se desconoce cuánto tiempo pasa entre esta primera llamada y un segundo contacto entre el centro de control de la capital y el Iryo, en el que el maquinista ya comunica la magnitud del siniestro, señalando que "se trata de un descarrilamiento" y avisando de que "está invadiendo la vía contigua" pero sin mencionar la colisión.

Tras repetir la situación en la que se encuentra, solicita que "paren el tráfico de las vías urgentemente" desde Atocha. El controlador responde con serenidad: "Sí, sí, sí... no hay ningún tren llegando". Se puede inferir que desde el puesto de control tampoco eran conscientes de la presencia del Alvia, ni de que había sido arrollado.

Sin embargo, el maquinista ya se muestra en alerta, más inquieto por la situación: la conversación se convierte en una llamada de auxilio desde Adamuz.

"Tengo un incendio también. Tengo un coche incendiando. Y necesito que envíen también, por favor, un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias porque tengo también heridos en el tren", solicita el conductor. Después de que desde el centro de control le afirmaran que habían recogido todas sus peticiones y que se ponían en marcha para ello, la llamada acaba.

Estos audios extraídos de la 'caja negra' del Iryo serán claves para las labores de investigación que buscan determinar las causas de la tragedia. Por el momento, se desconoce qué pudo provocar esa sensación de "enganchón" del tren.

Aunque los técnicos hayan centrado su investigación en un posible cúmulo de desencadenantes, por el momento las autoridades reguladoras y gestoras no descartan ninguna hipótesis al considerar que se trata de un accidente "extraño": se produjo en una recta a una velocidad moderada, con un tren que había sido revisado días antes y en unas vías renovadas en mayo.