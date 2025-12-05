European Flyers revoluciona la formación para pilotos con el primer simulador híbrido Airbus A320 y Boeing 737

La escuela consolida su posición tras la fusión con Aerotec y mantiene acuerdos con aerolíneas como Volotea y Air Europa Express para la inserción laboral de sus alumnos.

La base de Alicante recibe un nuevo simulador ALX, y el anterior se traslada a Sevilla, equipando todas las sedes con tecnología avanzada.

La inversión de un millón de euros permite a la escuela modernizar su flota y sumar un total de 10 simuladores en Madrid, Alicante y Sevilla.

European Flyers revoluciona la formación aeronáutica en España. La escuela de pilotos ha adquirido dos nuevos simuladores de vuelo del fabricante Alsim. Uno de ellos permite replicar las cabinas del Airbus A320 y el Boeing 737.

Se trata del modelo Alsim Airliner FNPT II MCC PBN, que se incorporará a su base de Madrid (Cuatro Vientos), tal y como adelanta la empresa a EL ESPAÑOL-Invertia.

¿Por qué combina los modelos de avión A320 y B737? Porque son los dos aviones más usados por las aerolíneas comerciales, detallan a este periódico desde la escuela de pilotos.

Además, la formación en dos modelos de diferentes fabricantes pone fin a la limitación de los pilotos en su aprendizaje ya que antes sólo entrenaban con simuladores de un modelo de un único fabricante.

“Con esta inversión, no solo modernizamos nuestra flota, sino que nos convertimos en la primera escuela española en incorporar un simulador híbrido”, asegura Luis Miñano Gómez, director general de European Flyers.

Esta operación, que ha supuesto una inversión de un millón de euros, permite a la escuela renovar su flota tecnológica y consolidar su posición tras la fusión con Aerotec, sumando un total de 10 simuladores distribuidos en sus tres bases (Madrid, Alicante y ahora Sevilla).

Por su parte, la base de Alicante recibe un nuevo simulador modelo ALX (FNPT II MCC), basado en un mid-jet.

Simulador de vuelo Alsim de European Flyers.

Esta incorporación supone una mejora cualitativa directa para los estudiantes de la zona, quienes ahora podrán completar su formación integral, incluida la fase MCC (Coordinación de Multi-Tripulación), sin necesidad de desplazarse a Madrid.

La llegada de estos nuevos equipos ha permitido un movimiento estratégico en cadena para potenciar todas las sedes.

El simulador que operaba hasta ahora en Alicante se trasladará a la base de Sevilla. De este modo, todas las bases (Madrid, Alicante y Sevilla) quedan equipadas con tecnología punta para cubrir la alta demanda del sector.

European Flyers es un centro de formación de vuelo que nació en 1991. Con más de 30 años de experiencia, se ha convertido en una de las escuelas de referencia para formación de pilotos de avión, helicóptero y drones.

En los últimos años ha firmado acuerdos con aerolíneas como Volotea y Air Europa Express para facilitar la incorporación de sus alumnos como copilotos,