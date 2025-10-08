La Ley de Movilidad Sostenible electrificará todos los trenes, suprimirá vuelos cortos y renovará el parque de vehículos

Se actualizarán las etiquetas medioambientales de la DGT y se señalizarán estaciones de recarga ultrarrápida.

La ley electrificará todos los trenes, reducirá vuelos cortos y renovará el parque automovilístico en España.

El Congreso aprueba la Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por un acuerdo entre el Gobierno y Podemos.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que se venía gestando desde 2022. Todo ello ha sido posible gracias a un acuerdo de última hora entre el Gobierno y Podemos, que se oponía a la ampliación del aeropuerto de El Prat.

La Cámara Baja ha aprobado esta norma con un total de 174 votos a favor, 170 en contra y cuatro abstenciones

Una ley que contempla la electrificación total del transporte ferroviario, la renovación del parque automovilístico, al tiempo que plantea una modificación de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Pero además, con la aprobación de esta normativa se desbloquean 10.000 millones de fondos europeos.

Una condición sine qua non para recibir el nuevo paquete de ayudas.

Trenes electrificados

En materia ferroviaria, la nueva norma contempla la electrificación total del transporte ferroviario, así como la implantación de autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del territorio español.

Para ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible elaborará un plan de autopistas ferroviarias en aquellos corredores donde sea viable y exista interés empresarial para su desarrollo, basándose para establecer la viabilidad de estas infraestructuras, mientras no sea actualizado, en el Estudio para el Desarrollo de Autopistas Ferroviarias, elaborado en 2015 por el Ministerio de Fomento.

Reducción de vuelos cortos

Otra de las disposiciones recogidas en el texto es la reducción de los vuelos domésticos.

De esta manera, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

Planes de movilidad para empresas

Pero la norma también recoge que las empresas con más de 200 trabajadores deberán disponer de planes de movilidad sostenible, así como .

Una tarea que habrá de acometerse 24 meses después de la entrada en vigor de la ley.

Renovación del parque automovilístico

La nueva Ley de Movilidad Sostenible contempla un plan de incentivos para la renovación del parque automovilístico español.

Cabe recordar que España cuenta con uno de los parques más antiguos de la Unión Europea, con una edad media que se sitúa en los 14,5 años.

De hecho, el texto contempla que, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley, "el Gobierno desarrollará reglamentariamente un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español".

El último Plan Renove que aprobó el Gobierno, sin contar el plan Moves 3, fue en 2020 tras la salida del confinamiento por la pandemia de Covid-19. Entonces se destinaron 250 millones de euros para renovar el parque de los que tan sólo se consumieron 50 millones.

A falta de conocer cómo se desarrollará este plan de renovación del parque, el objetivo pasa por la retirada y sustitución de vehículos con una mayor antigüedad y de cualquier tipología (camiones, autobuses, furgonetas, automóvil y motos), dado el riesgo que representa para la seguridad vial y por su efecto contaminador.

De hecho, este Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico también incluirá a los vehículos usados cuya motorización sea Euro 6d.

Modificación de las etiquetas de la DGT

Asimismo, en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno presentará un estudio que analizará la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional.

Así, se creará un grupo de trabajo interministerial conformado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El estudio también incluirá una consulta a la Comunidades Autónomas.

Señalización de puntos de recarga ultrarrápida

Entre otras muchas medidas, la norma también recoge la señalización progresiva de las estaciones

de recarga eléctrica ultrarrápida, en autopistas, autovías y carreteras convencionales de la Red de Carreteras del Estado.

Para ello, el Ministerio de Transportes contará con un año para impulsar la actualización de las normas e instrucciones técnicas necesarias para incluir en las señales de preseñalización.