El Gobierno concedió 329 millones a las CCAA para la rebaja del transporte público en el primer semestre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido 329,3 millones de euros en ayudas directas a las comunidades y ciudades autónomas y entidades locales que han rebajado al menos un 50% el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo de su competencia durante el primer semestre del año.

De estos, 211,7 millones se han repartido entre todas las comunidades locales -excepto Baleares y Canarias que tienen un sistema especial- y 117,6 han ido a parar a 133 entidades locales, entre ellas la ciudad autónoma de Ceuta.

Según han señalado desde el Ministerio en una nota de prensa, con este presupuesto se cubre hasta el 30% del descuento aplicado a los billetes, por lo que el resto de organismos deberán asumir con cargo a su presupuestos el, al menos, 20% restante.

Las subvenciones directas se han calculado en proporción a los ingresos que cada administración ha dejado de percibir por la aplicación de la rebaja.

El cálculo se ha hecho a partir de la información comunicada por las autoridades locales y autonómicas mediante declaración responsable, con el porcentaje estimado de la facturación que supondrá la venta de los billetes con descuento con respecto a los ingresos obtenidos por la venta de esos mismos billetes sin descuento en 2023.

Canarias y Baleares

Estas ayudas no se aplican en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre colectivo será gratuito para los viajeros habituales en 2025.

Estas comunidades autónomas tienen capacidad para establecer las condiciones para la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje que estimen necesarias, así como las condiciones de venta y utilización del transporte, la vigencia y caducidad de los títulos de viaje o las limitaciones en el número de títulos con descuento.

Esta medida se suma a los descuentos y las medidas de gratuidad ya aplicadas por el Ministerio para el transporte público estatal para el primer semestre de 2025, que han supuesto una inversión aproximada de 350 millones de euros.

Así, de enero a julio de 2025, los usuarios se han podido beneficiar de la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional y de descuentos del 50% de los servicios Avant.

Además, las líneas de autobús de titularidad estatal han contado con una bonificación del 100% de para usuarios recurrentes.

A ello se añaden las medidas aprobadas por el Ministerio para apoyar el transporte público durante el segundo semestre del año, con rebajas del 90% para jóvenes durante el verano (programa Verano Joven) y de hasta el 70% en el transporte público tanto de titularidad estatal como de competencia autonómica y municipal.

Además, los menores de 15 años siguen disfrutando de la gratuidad del transporte público durante todo el año.