Share Now incorpora 200 nuevos Peugeot e-208 a su flota en Madrid

Share Now incorpora Peugeot e-208 Share Now

Share Now ha sumado a su oferta en Madrid 200 vehículos del nuevo Peugeot e-208 en colaboración con la compañía de renting de coches y soluciones de movilidad para empresas, Athlon, que ha sido la encargada de suministrar los automóviles a la firma, según ha informado la compañía en un comunicado.

Madrid, es la primera ciudad que incorpora este modelo eléctrico en una de las flotas de la compañía en el sur de Europa.

Estas unidades, con una autonomía de hasta 362 kilómetros, según ciclo WLTP, se irán integrando de forma sucesiva a la flota en las próximas semanas. El Peugeot e-208 será el automóvil eléctrico con mayor autonomía de la plataforma en España y permitirá realizar viajes metropolitanos como a la Sierra de Guadarrama y Gredos, o capitales de provincia adyacentes como, Segovia, Ávila o Toledo.

De esta manera, tras la llegada del Fiat 500e en julio y del BMW X1 xDrive25e en septiembre, Share Now sigue apostando, con este nuevo vehículo, por el carsharing de larga duración.

"La combinación de carsharing urbano y metropolitano con la posibilidad de acometer viajes de larga duración es el futuro de la movilidad compartida y, por ello, Share Now no ha parado de apostar por vehículos con una mayor autonomía, que ayudan a mejorar la flexibilidad y libertad de los usuarios, a la vez que seguimos comprometidos con la movilidad sostenible y compartida", explica el director gerente de Share Now en España, David Bartolomé.

Sigue los temas que te interesan