La vuelta del ocio nocturno dispara los viajes en taxi este verano en comparación con los registrados en 2020

Los avances en el programa de vacunación y la llegada del buen tiempo han favorecido el resurgir de los planes de ocio y el aumento de los viajes en taxi en estas horas. Según el último informe de Free Now, en julio de 2021 los viajes aumentaron una media del 42% respecto al mismo mes en 2020.

Desde la plataforma sostienen que "a pesar de que los viajes no alcanzan los niveles de 2019 en general, se observa un aumento del 18% en los desplazamientos en taxi durante las horas de ocio nocturno y del 39% en las horas de ocio diurno en los fines de semana".

De este modo, los viajes de ocio nocturno durante el mes de julio aumentaron un 21% respecto a 2020, aproximándose a los niveles de 2019. Lo mismo sucede con las noches de los fines de semana, en la que los viajes en taxi en las horas de ocio crecen respecto a años anteriores, incrementándose hasta en un 47% en comparación al año 2020.

Destaca que la digitalización del usuario es uno de los factores a los que apunta la compañía para explicar el aumento de viajes a través de la app. Además, la pandemia ha promovido la confianza de los usuarios hacia los servicios de micromovilidad o de uso personal, como el taxi, frente a otros medios de transporte más masivos. De hecho, según el último estudio de Free Now, el 67% de los usuarios prefieren moverse en taxi frente a otras opciones de movilidad, al considerarlo más seguro ante la situación actual.

"La tendencia muestra el optimismo de la sociedad por recuperar la normalidad y cómo se están superando las cifras de antes de la pandemia. A esto hay que sumar la ampliación de la flota y de oferta de servicios de Free Now, como la reciente integración de Share Now a la plataforma, que ha beneficiado al usuario en este sentido, favoreciendo sus desplazamientos relacionados con el ocio, pues opta por un servicio de movilidad cómodo, seguro y cada vez más sostenible", explica Jaime Rodríguez, director general de Free Now España.

Sigue los temas que te interesan