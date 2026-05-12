A&G explora su salto a México o Chile tras vender un 40% del banco a grandes fortunas

El presidente de A&G destaca la alineación de intereses con los nuevos accionistas, quienes buscan propósito y colaboración en lugar de solo retorno financiero.

La incorporación de exaccionistas y ejecutivos del chileno Grupo Security refuerza la estructura accionarial de A&G tras la salida de EFG en 2021.

A&G ha vendido el 40% de su capital a family offices e inversores institucionales de España y Latinoamérica, incluyendo a la familia García Peralta y Rafael Nadal.

La venta por parte de A&G del 40% de su capital a varios family offices e inversores institucionales de España y Latinoamérica le abre la puerta al banco privado independiente para explorar su próximo desembarco en países como México o Chile.

Después de dar salida en 2021 a los suizos de EFG y haber recomprado su parte del 40,5%, ahora el grupo español ha vendido una porción similar del 40% de su capital a varios family offices e inversores institucionales españoles y latinoamericanos que ya son clientes de la entidad. Algunos como la familia García Peralta o el extenista Rafael Nadal.

A colación de este anuncio, A&G también ha incorporado nuevos socios a su propiedad, como los exaccionistas y ejecutivos del chileno Grupo Security, cofundado y presidido desde 2022 por Renato Peñafiel.

Peñafiel cuenta con una trayectoria como empresario de más de cuatro décadas en el sector de las finanzas. Bajo su liderazgo como director general del Grupo Security, la entidad se diversificó en banca, seguros, fondos de inversión y brokerage.

En 2022, asumió la presidencia del grupo y en 2024 anunciaban su acuerdo de fusión con Bice, operación que se concretó formalmente en marzo de 2025. Ahora, Peñafiel ha presentado su renuncia a los consejos de Bicecorp y sus filiales, aunque continuará como accionista.

Otros de los exsocios del Grupo Security que lo acompañarán en su incorporación como accionista de A&G son Gonzalo Pavez Aro, actual director de Grupo Sigdo Koppers, y Álvaro Vial Gaete, director de Detroit Chile. También se unen dos importantes exejecutivos del mencionado grupo: su último CEO, Fernando Salinas Pinto, e Ignacio Prado Romani, quien fuera director general de Factoring Security.

En conversación con este periódico, Alberto Rodríguez-Fraile, presidente de A&G, sostiene que la fórmula accionarial que han encontrado es "la solución más natural para nosotros".

Se trata del "interés más sofisticado posible", ya que la mayoría son clientes que "les ha gustado el servicio, creen en la idea, o ambos". Sobre sus nuevos y variopintos accionistas, Rodríguez-Fraile asevera que, a diferencia de otros grupos, "no es un industrial que busca sólo un dividendo financiero".

Con respecto a su hoja de ruta de aterrizar en Latinoamérica, el presidente del banco español recuerda que antes ya daban servicio a grandes fortunas latinas desde España y Luxemburgo. No obstante, "ahora tenemos más opcionalidad para ir allí e implantar el negocio de A&G".

Ecosistema latino

Si bien el equipo directivo y el consejo todavía no han definido ni los tiempos ni las primeras plazas latinoamericanas donde abrirán, Rodríguez-Fraile apunta que "lo más razonable es pensar en países de habla hispana y no de habla portuguesa", lo que descarta a Brasil.

Al tiempo que "lo más razonable es pensar en Chile, que tiene un sistema institucional similar, o en México, por su dinamismo económico y su ingente población".

Aunque, como han hecho en España, las aperturas dependerán de "si encontramos a los equipos y las personas adecuadas para ir de la mano con ellos".

Con todo, el presidente de A&G confía en la vocación de largo plazo de su nuevo pool de accionistas y en que "no son dealmakers, todos tienen un propósito". "Se está generando un ecosistema de grandes fortunas latinoamericanas, o más bien grandes empresas que han generado un patrimonio, que comparten ideas, oportunidades y proyectos off market." A&G Banco será uno de esos proyectos.