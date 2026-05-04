Andbank y Strat FX lanzan un 'hedge fund' sobre las principales divisas del G10

Está disponible desde 100.000 euros para inversores cualificados y desde 10.000 euros para minoristas bajo asesoramiento, con comisión de gestión del 1,5% y de éxito del 9% sobre resultados superiores al 8%.

El fondo invertirá más del 50% de su exposición en monedas como el euro, dólar, libra esterlina, yen y franco suizo, excluyendo al yuan chino.

El objetivo del fondo es lograr rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado, con una volatilidad anual máxima del 14,5% y gestión activa.

Andbank y Strat FX han lanzado el fondo de inversión libre Strat FX Absolute Return Fund FIL, especializado en divisas del G10.

Andbank se ha asociado con Strat FX para lanzar un hedge fund de divisas con el enfoque de retorno absoluto.

Su gestora ha registrado el fondo de inversión libre Strat FX Absolute Return Fund FIL. Como reza su folleto, su objetivo es obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado con una volatilidad anual máxima del 14,5%, con gestión activa y sin referencia a ningún índice.

Strat FX, capitaneada por Xavier Carratalá, es la primera sociedad de valores en España dedicada exclusivamente a la gestión del riesgo de tipo de cambio.

El fondo invertirá más del 50% de la exposición total en divisas, principalmente de países que integran el G10 y, "en menor medida", en países emergentes.

En este selecto grupo, hay países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Suiza o países europeos como Francia, Alemania o Italia. Dentro del G10, sin embargo, no está ni China ni el yuan o renminbi.

Aunque el fondo se centrará básicamente en monedas como el euro, el dólar, la libra esterlina, el yen o el franco suizo. Strat FX actúa como subgestora del vehículo.

El fondo, comercializable desde 100.000 euros para inversores cualificados y desde 10.000 euros para minoristas con asesoramiento financiero si su posición no representa más del 10% sobre su patrimonio financiero, cuenta con una comisión de gestión del 1,5% y otra de éxito del 9% sobre el exceso del resultado positivo del hedge fund sobre el 8%.