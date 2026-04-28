AllianceBernstein, AllianzGI y Eurizon avivan la 'guerra' de los ETF activos

El mercado europeo de ETF activos crece rápidamente, aunque todavía representa solo un 3,1% del volumen total de ETF en la región.

Allianz Global Investors y Eurizon también expanden su oferta de ETF activos en Europa, anticipando fuerte crecimiento en los próximos años.

AllianceBernstein, AllianzGI y Eurizon han intensificado su apuesta por los ETF de gestión activa en Europa.

Los fondos cotizados (ETF, en inglés) de gestión activa ganan terreno cada mes que pasa. Si hace unos meses eran gestoras como Goldman Sachs, HSBC, Nordea o M&G quienes agitaban este mercado, ahora son otras como AllianceBernstein, Allianz Global Investors o Eurizon quienes avivan la guerra de estos populares vehículos de inversión.

AllianceBernstein, firma global de inversión con 867.000 millones de dólares (739.800 millones de euros) en activos bajo gestión, ha lanzado su negocio de ETF activos en Europa, lo que supone una expansión de la plataforma global de ETF de la compañía.

Con este lanzamiento, se incorporan tres ETF de renta fija domiciliados en Luxemburgo y armonizados a nivel de la UE: el AB Global Corporate Bond UCITS ETF, el AB USD Corporate Bond UCITS ETF y el AB EUR Corporate Bond UCITS ETF.

Los tres ETF cotizan en la Bolsa de Londres, Borsa Italiana, Börse Xetra y SIX Swiss Exchange. Esto representa el primer paso de la gestora americana para construir una gama regional más amplia con el tiempo, con planes de ampliar la oferta de productos y los recursos locales de ETF.

En la actualidad, AllianceBernstein gestiona más de 17.000 millones de dólares (14.500 millones de euros) en 27 ETF a nivel mundial, repartidos entre Estados Unidos, Asia y Australia.

Más renta fija

Un paso similar ha dado la germana Allianz Global Investors, con 590.000 millones de euros bajo gestión. Tras el lanzamiento de sus primeros ETF activos en Taiwán en 2025, AllianzGI comenzará a ofrecer este nuevo tipo de vehículo de inversión a sus clientes en varios mercados europeos durante la segunda mitad de 2026.

"Sabemos que los ETF activos se han vuelto cada vez más atractivos para parte de nuestra base de clientes, ya que ofrecen un acceso eficiente a los beneficios de la inversión activa, combinados con la cotización intradía en mercado y la transparencia", sostiene Alexandra Auer, directora de Distribución EMEA de AllianzGI. La gestora alemana no ha concretado aún por dónde lanzará su oferta en el Viejo Continente.

Según AllianzGI, se espera que en Europa los activos bajo gestión en ETF activos alcancen los 165.000 millones de euros en 2029, impulsados por una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, en inglés) del 25%.

También el brazo de inversión de Intesa Sanpaolo se ha puesto manos a la obra con estos productos tan de moda. Tras el lanzamiento de su plataforma de ETF indexados (Limited Tracking Error) hace doce meses, con los primeros diez fondos de renta variable de la gama YourIndex SICAV, Eurizon Capital ha ampliado progresivamente su oferta para incluir fondos de renta fija.

Su plataforma incluye 33 subfondos (16 de acciones y 17 de deuda), que gestionan más de 19.000 millones de euros en activos. Sus estrategias abarcan todas las áreas geográficas y clases de activos, con integración sistemática de criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza corporativa (ASG).

Conforme a las últimas cifras de Morningstar, el volumen de los ETF activos domiciliados en Europa ascendía a 85.600 millones de euros a cierre de marzo, frente a los 78.800 millones de finales de 2025. Aunque aún representan apenas un 3,1% del volumen total en ETF que se venden en Europa. La lectura positiva de esto es que es un mercado al alza y con gran potencial de crecimiento.

JPMorgan Asset Management es la reina de este segmento, con una cuota de mercado del 43,6%. Mientras que otras gestoras como Fidelity (10,2%), iShares de BlackRock (7,7%) o Pimco (6,3%) también tienen pesos relevantes.