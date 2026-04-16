Muere el inversor Mark Mobius, el 'Indiana Jones de los mercados emergentes'

John Ninia y Eric Nguyen asumirán el liderazgo de Mobius Investments, que mantendrá su enfoque de inversión.

Fue clave en Franklin Templeton y fundó Mobius Investments en 2018, cambiando la visión global de las inversiones.

Durante su carrera, visitó 112 países, invirtió en más de 5.000 empresas y gestionó más de 40.000 millones de dólares.

Mark Mobius, el hombre que situó a los mercados emergentes en el radar de los inversores, ha fallecido a los 89 años, según ha publicado su equipo más cercano en su página oficial de LinkedIn.

En el mundo financiero, muchos le conocían como el 'Indiana Jones de los mercados emergentes'. El padre o el pionero de los mercados más allá de los desarrollados.

Y es que, según su página web oficial, durante sus más de 30 años de experiencia en estos mercados, visitó 112 países, invirtió en más de 5.000 compañías, escribió 15 libros, pero, sobre todo, gestionó más de 40.000 millones de dólares (34.000 millones de euros) en los mercados emergentes.

Sus últimos artículos, del pasado febrero, fueron 'Venezuela: un mercado que merece ser observado nuevamente', 'Una nota sobre Groenlandia' o 'El escurridizo consumidor chino'.

Nacido en 1936 en Hempstead, Nueva York, y tras una primera etapa profesional, en 1987 se incorporó a Franklin Templeton por invitación de John Templeton para dirigir el Templeton Emerging Markets Group.

Durante más de tres décadas estuvo en la gestora americana, donde hizo fama y dinero, para en 2018 fundar su propia gestora, Mobius Investments, junto con antiguos colegas de Templeton.

Mobius fue uno de los grandes estudiosos de Asia, y siempre ha estado en estrecha colaboración con el Banco Mundial. También era una apasionado del carnaval de Brasil.

Jenny Johnson, la presidenta y consejera delegada de Franklin Templeton, ha señalado en una publicación también en LinkedIn que "su legado profesional es, por supuesto, extraordinario".

"Mark abrió los ojos del mundo hacia los mercados emergentes e inspiró a generaciones de inversores a pensar de forma más global, más audaz y con mayor imaginación sobre lo que es posible. Cambió la forma en que invertimos y cómo vemos las oportunidades en todo el mundo", ha constatado conmovida la número uno de la gestora que le encumbró al Olimpo de los mercados emergentes.

John Ninia y Eric Nguyen, socios de Mobius Investments, asumirán las responsabilidades de liderazgo en la gestora. "La firma continuará operando sin cambios en su enfoque de inversión ni en sus operaciones diarias", confirma el comunicado.