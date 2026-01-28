CIMD Intermoney elimina la marca Beka tras la compra de sus principales negocios y la rebautiza como Zintra

La operación de integración creará una entidad independiente con una facturación cercana a 90 millones de euros y más de 7.000 millones en gestión de fondos.

Las compañías del área pasan a llamarse Zintra Credit, Zintra Capital Origination y Zintra Capital Healthcare, manteniendo servicios y equipos sin cambios.

CIMD Intermoney hace valer su poderío como comprador al rebautizar la marca Beka tras adquirir sus principales negocios financieros. El grupo financiero independiente ha optado por lanzar una nueva marca al mercado: Zintra.

El Grupo CIMD ha renombrado Beka Credit como Zintra Credit. La actualización de marca se extiende igualmente al resto de compañías del área, que pasan a denominarse Zintra Capital Origination y Zintra Capital Healthcare.

A cierre de 2025, Zintra Credit ha superado los 700 millones de euros en financiación alternativa a empresas españolas con sus fondos Triana, Alcántara, Ronda y Alameda.

"Este cambio responde exclusivamente a una renovación de la identidad corporativa y no implica modificaciones en los servicios, la actividad ni en el equipo. La compañía continúa operando con normalidad, manteniendo el mismo modelo de negocio y oferta a clientes", aclaran desde el Grupo CIMD.

Así, Intermoney mantendrá su papel como marca de referencia del grupo en sus líneas históricas y reguladas. Mientras, Zintra actuará como marca paraguas para el área de crédito, "aportando mayor claridad al mercado y evitando confusiones entre negocios con naturalezas y perfiles regulatorios distintos".

'Stili' se queda en Beka Por otra parte, y a pesar de los rumores que en el verano se instalaron en el mercado de que pasaría a formar parte del consejo de administración del Grupo CIMD, este periódico ha podido confirmar que Carlos Stilianopoulos continúa en su rol de presidente de Beka y no tiene relación alguna con CIMD Intermoney. Stilianopoulos está al frente del holding de participadas que se ha quedado Beka. Entre ellas, Secuoya, Madrid Artes Digitales, Beka Alpha, Beka Real Estate o Beka M&A.

Por otro lado, el Grupo CIMD aún tiene pendiente que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le autorice la adquisición de las otras patas del negocio de Beka, como son la gestión de fondos de titulización (Beka Titulización, SGFT) y la gestión de activos alternativos (Beka Asset Management, SGIIC).

Fuentes internas creen que, una vez la CNMV dé su visto bueno, lo más probable es que estas dos gestoras también pasen a engrosar la marca Zintra, aunque todavía está por definirse al 100%.

El Grupo CIMD se hizo con buena parte de los negocios financieros de Beka para así crear el mayor grupo independiente de España. Como se publicó en su momento, la operación de integración dará como resultado una entidad con una facturación cercana a los 90 millones de euros.

Los negocios de gestión de fondos sumarán más de 7.000 millones de euros y, adicionalmente, la gestora de titulización controlará fondos por más de 21.000 millones.

Otras marcas

No obstante, la decisión de separar marcas no es nueva en el seno de CIMD Intermoney. "No es una sustitución de marcas, sino una especialización por líneas de actividad, sin impacto en los servicios ni en la estructura del grupo", refieren desde la compañía.

Tanto Wind to Market (W2M) como AEQ en el área de energía ya tomaron una identidad diferenciada. W2M es una empresa independiente que presta servicios de representación en el mercado mayorista de electricidad para instalaciones de generación a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos. Mientras que AEQ es la comercializadora.

En otro orden, el Grupo CIMD también ha salido al mercado esta Navidad, pero no para comprar, sino para vender. CIMD Intermoney se ha desprendido del 70% de su gestora de activos en Portugal (IM Gestão de Ativos) al traspasarlo a la aseguradora Fidelidade.