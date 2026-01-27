La CNMV da luz verde a la gestora de Pedro Escudero, que lanzará un fondo 'value' desde 500 euros

El equipo de Silverway incluye a Álvaro Jabón como director financiero y a Enrique Hernández como director de Legal y Cumplimiento Normativo.

Pedro Escudero, el inversor español con gran popularidad en Wall Street y Miami (Estados Unidos) por sus notables resultados, ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para lanzar su gestora Silverway Asset Management en nuestro país, donde ya está activa.

A través de su gestora española importará la filosofía de inversión por la que se ha hecho famoso en EEUU, implementada a través del hedge fund Doma Perpetual, con 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros).

Su actividad se centrará en la gestión y comercialización de fondos de inversión abiertos entre clientes minoristas e institucionales.

La gestora lanzará próximamente un fondo de inversión de estilo value, "pero con calidad y crecimiento en las inversiones", según su responsable. El vehículo requerirá una participación mínima de 500 euros.

La estrategia de inversión girará en torno a la búsqueda de rendimientos sostenibles a largo plazo seleccionando mediante un "riguroso proceso" compañías con modelos de negocio únicos, con un potencial de crecimiento sólido, altas barreras de entrada, características monopolísticas y flujos de caja muy predecibles.

Nacido en León y criado en Galicia, Escudero cuenta con tres décadas de experiencia en EEUU, donde ha vivido de cerca los acontecimientos más importantes de los mercados. Lo ha hecho en puestos de responsabilidad en entidades de referencia como JPMorgan, Citigroup, Lehman Brothers o Deutsche Bank.

"Un gestor profesional debe aportar valor a sus inversores, es decir, presentar unos resultados que a largo plazo superen los índices bursátiles de referencia más difíciles de batir como son el S&P 500 y el World Equity Index", hecho que, como recuerda, "hasta ahora no ha existido en España en periodos de 5, 10 o más años".

De ahí que considere que Silverway es "la verdadera vía de la plata para que el español pueda invertir como las élites institucionales estadounidenses".

Como adelantó este periódico, Silverway AM cuenta entre sus filas con Álvaro Jabón, director financiero y de Operaciones y ex de Panza Capital, y ahora ha incorporado a Enrique Hernández, proveniente de Pérez-Llorca, como director de Legal y Cumplimiento Normativo.