CIMD Intermoney vende el 70% de su gestora en Portugal a la aseguradora Fidelidade

CIMD Intermoney mantiene su vinculación estratégica con IMGA para impulsar su crecimiento y expansión en Portugal y Europa.

La operación eleva los activos gestionados por Fidelidade a cerca de 25.000 millones de euros, situándola como la mayor gestora privada independiente de fondos en Portugal.

Fidelidade pasa a ser el socio mayoritario en IMGA, que gestiona más de 6.100 millones de euros en activos.

CIMD Intermoney vende el 70% de su gestora portuguesa IM Gestão de Ativos (IMGA) a la aseguradora Fidelidade.

El grupo CIMD Intermoney ha anunciado un acuerdo con la aseguradora portuguesa Fidelidade para la incorporación de esta última como socio estratégico de su filial IM Gestão de Ativos (IMGA), una de las mayores gestoras de activos independientes lusas con más de 6.100 millones de euros en activos bajo gestión, según ha explicado la firma en un comunicado.

En virtud de este acuerdo, Fidelidade pasará a ostentar una participación mayoritaria del 70% en IMGA, mientras que CIMD mantiene su vinculación estratégica con la gestora, con el objetivo de "impulsar una nueva fase de crecimiento, fortalecer su posicionamiento competitivo y ampliar su capacidad de desarrollo en Portugal y en otros mercados europeos".

La operación aumentará los activos bajo gestión de Fidelidade cerca de los 25.000 millones de euros y la posicionará, según han expuesto, como "la mayor gestora privada independiente de fondos de inversión mobiliario en Portugal".

En un plano más amplio, CIMD Intermoney adquirió IMGA en 2015, cuando la gestora contaba con 1.600 millones de euros bajo gestión. Desde entonces, el volumen gestionado se ha multiplicado por casi cuatro, hasta superar los 6.100 millones de euros y alcanzando una cuota de mercado del 23,5%.

"Apoyado en una sólida gestión y en acuerdos de distribución con más de diez entidades financieras", han apostillado respecto a esa evolución.

Para el presidente del grupo CIMD Intermoney, Iñigo Trincado, esta operación supone un "paso adicional" en su estrategia de crecimiento en el área de gestión de activos.

Y llega medio año después de que CIMD Intermoney comprara varios de los negocios del Grupo Beka en España, entre ellos: Beka Credit, Beka Titulización, Beka Real Estate, Beka Asset Management y Beka M&A. Su meta es crear la mayor boutique financiera de España.

Portugal

"La incorporación de un socio como Fidelidade nos permitirá incrementar nuestra oferta de servicios, así como diversificar nuestros objetivos tanto en Portugal como en el resto de Europa. Creemos que es una buena operación tanto para los partícipes, como para los empleados y los distribuidores de IMGA", ha afirmado.

Por su parte, el consejero delegado de Fidelidade, Rogério Campos Henriques, ha señalado que esta operación, una vez concluida, reforzará su capacidad de crear soluciones de ahorro e inversión a largo plazo, ayudando a los clientes a prepararse mejor y vivir más años con seguridad financiera.

En las próximas semanas, según han adelantado, iniciarán los correspondientes procesos de coordinación con los organismos supervisores para la obtención de las autorizaciones necesarias.