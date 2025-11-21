Bestinver confía en que el sucesor de Warren Buffett en Berkshire dé rentabilidades anuales de hasta el 12%

Los sectores de Internet, alcohol y sanidad han sido los últimos focos de inversión bajo la dirección de Buffett, mientras que Apple, American Express y Bank of America siguen como principales activos del holding.

Berkshire Hathaway mantiene una posición de caja de 350.000 millones de dólares, lo que le otorga gran flexibilidad para nuevas inversiones en un entorno económico incierto.

La gestora ha reducido su posición en Berkshire Hathaway al 1,8% de la cartera, debido a que la acción "ya no está tan barata", pero sigue confiando en la empresa por su cultura empresarial y solidez.

Bestinver, una de las gestoras españolas con mayor exposición a Berkshire Hathaway, considera que el sucesor de Warren Buffett, Greg Abel, puede ofrecer rentabilidades anuales de entre el 8% y el 12% con bajo riesgo.

Hace dos años, falleció Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mano derecha de Warren Buffett. Ahora es Buffett quien se despide del holding inversor, asegurador y energético que él mismo ha hecho crecer hasta los 1,1 billones de dólares de capitalización bursátil.

Tras ellos, es Greg Abel quien toma las riendas de Berkshire. Fue el pasado mayo cuando se anunció que sucedería a Buffett como director ejecutivo del holding.

En su última carta a inversores, hace tan sólo unos días, el gurú de Omaha le dio un espaldarazo público ante las crecientes dudas que suscita la sucesión entre los inversores. El mercado tiene vértigo a que Abel no lo haga tan bien como la mítica dupla que han formado durante décadas Buffett y Munger.

Una de las gestoras que más exposición tienen a Berkshire Hathaway en España es Bestinver. Entraron en 2020 y desde entonces, han más que doblado el valor de su posición.

Sin embargo, "ya no está tan barata, la hemos reducido a un 1,8% de la cartera", reconoció Tomás Pintó, director de Renta Variable Internacional de Bestinver, en la XXIV Conferencia Anual de Inversores que la gestora celebró el jueves en el Campus Acciona.

Con todo, van a seguir manteniendo los títulos de Berkshire porque "la cultura empresarial del legado de Warren Buffett y su socio Charlie Munger está muy impregnada en el equipo". Es más, afirmó el gestor de Bestinver, "Abel tiene todas las condiciones para llevar a buen puerto el proyecto".

Según sus cálculos, Greg Abel y los suyos podrían dar rentabilidades "de entre el 8% y el 12% anual con muy poco riesgo".

"Berkshire tiene 350.000 millones de posición de caja. Es muy defensivo, y en un mundo tan convulso, le da mucha opcionalidad" para tomar nuevas decisiones de inversión, defienden desde Bestinver.

El legado continúa, aunque a un precio más exigente y con bocas por callar. De momento, los últimos movimientos de Buffett que Abel hereda han sido en los sectores de Internet, alcohol y sanidad, mientras que Apple, American Express y Bank of America se mantienen como las principales inversiones del holding.