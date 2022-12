Los independientes entran en la 'guerra' de los fondos estructurados de bonos contra la banca y las aseguradoras

No les ha quedado más remedio, pero las firmas de inversión independientes han tenido que adentrarse en la ‘guerra’ de los fondos estructurados de bonos para poder competir contra la gran banca y las aseguradoras. La oleada de lanzamientos de fondos garantizados o a vencimiento que se está viendo este año con la subida de los tipos de interés ha empujado a que entidades como atl Capital, Andbank, Banca March o Arquia Banca tengan que copiar la fórmula de las grandes entidades si no quieren perder a sus mejores clientes.

Históricamente, los bancos privados no han comercializado -o lo han hecho muy aisladamente- los fondos ‘pseudogarantizados’. Les tachaban de productos de bajo valor añadido y altas comisiones que solo beneficiaban a la entidad vendedora, pero pocas veces colmaban las expectativas del inversor. Pero ahora el ciclo ha cambiado y el mensaje es otro.

El 2022 será recordado por ser el año más nocivo para los mercados financieros desde los años 30 del pasado siglo. Han tenido que pasar casi 100 años para que la renta fija y la renta variable caigan más de un 16% a la vez en el mismo ejercicio. Tras años de tipos de interés entre cero y negativos, los bancos centrales han iniciado la senda alcista del precio del dinero, un fenómeno que, junto a la guerra rusa en Ucrania, ha provocado una fuerte volatilidad.

Al subir los tipos de interés, la renta fija empieza a dar cupones interesantes con los que construir las carteras más conservadoras. La mayor TIR de la deuda pública española e italiana la están aprovechando los bancos comerciales y las aseguradoras para diseñar programas de fondos a vencimiento, cuyos horizontes se mueven hoy entre 2024 y 2027.

CaixaBank, Santander, BBVA, Bankinter, Sabadell, ING, las cajas rurales, Mapfre, Santalucía, Ibercaja, Kutxabank o Abanca son algunas de las muchas entidades que se han lanzado a esta carrera con ofertas muy amplias de fondos garantizados y de renta fija europea bajo la modalidad de ‘comprar y mantener’ (buy & hold, en la jerga financiera).

Defender más que atacar

Hasta aquí, lo previsible. Lo que no lo era tanto a principios de año es que las boutiques tuvieran que bajar a este nivel, dada su idiosincrasia y aura de sofisticación. Como señala un asesor financiero de un banco privado independiente, la decisión se explica “a modo defensivo, no ofensivo”.

“No se trata tanto de captar nuevos clientes con ofertas de fondos ‘extratipados’, sino de mantener a los que ya tienes y evitar que, ante la incertidumbre económica y financiera que reina en la actualidad, se te marchen a los grandes bancos y aseguradoras con el reclamo de unos productos tan básicos que nosotros también podemos montar”, explica este asesor, sabedor de que los fondos puros de renta fija y renta variable, así como los mixtos, tienen ahora una peor salida.

Una década de espera

Así, los bancos privados y las gestoras internacionales han sucumbido a los fondos estructurados de renta fija. Por ejemplo, Andbank estrenó los productos Cartera Renta Fija Horizonte (2026 y 2027), Amundi registró el Amundi Buy & Watch Vencimiento 2027 y Tikehau Capital se decantó por el Tikehau 2025.

Más recientemente, atl Capital ha sido una de las últimas firmas independientes en subirse a este tren con su atl Capital Renta Fija 2027. En su caso, el fondo responde a “una oportunidad, no tanto en la parte de gobiernos, sino más bien en los bonos corporativos de alta calidad”, tal y como argumenta Félix López, socio director de atl Capital Gestión. “Ha coincidido que ha habido una subida potente de tipos nominales y una subida de los diferenciales de crédito en estas compañías”, añade el gestor.

[Patrice Gautry (UBP): “La inflación media bajará al 3% y no será un problema”]

Como recuerda López, “en 15 años no habíamos hecho este tipo de vehículos, y no ha habido en los últimos 10 años mejor oportunidad que ahora para hacerlos”. Pese a ello, en atl Capital no han conformado un programa de vencimientos futuros de este tipo de productos. “Se irá viendo en función de las oportunidades que haya en cada momento”, dado que, como subraya el ejecutivo, “no tenemos política alguna de colocación de producto”.

Otras boutiques dedicadas a los clientes de alto patrimonio que se están sumando a esta tendencia son Banca March (March Renta Fija 2025 Garantizado y su versión para 2026), Arquia (Arquia Banca Garantizado I) o Banco Caminos (Gestifonsa Horizonte 2025).

Sigue los temas que te interesan