El Ibex 35 se comporta peor que las bolsas europeas y Wall Street en el 'rally' de Navidad

Las bolsas mundiales se aproximan a un periodo que históricamente ha sido positivo. Sin embargo, no todos los mercados se comportan igual en el conocido como rally de Navidad. Las perspectivas son peores para el Ibex 35 que para las plazas europeas o que para Wall Street en una edición que posiblemente ya se haya adelantado.

Así lo señala Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro. “Es posible que haya llegado antes este año, con una subida del 13% de la renta variable global desde los mínimos de octubre y luchando cada vez más contra el deseo de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener las condiciones financieras restrictivas”, subraya.

La recuperación del Ibex 35 desde que a mediados de octubre tocó mínimos del año supera el 16%. Sin embargo, ante un posible rally de Navidad -o de Papá Noel- las perspectivas del selectivo de la Bolsa española son peores que las de otros índices.

Ibex 35

La plataforma de inversión ha hecho un análisis del comportamiento de 15 bolsas mundiales durante el último mes del año. Según el mismo, la subida histórica del 0,5% del Ibex 35 es la más pobre de todas.

En el lado contrario de la tabla se sitúa la bolsa de Hong Kong, cuyo repunte medio es del 3%. Asimismo, destacan las alzas de Londres o Tokio, del 2,7% y del 2%, respectivamente. Los selectivos de Australia, Corea del Sur y Canadá repuntan un 1,9%.

Las subidas de las bolsas europeas son inferiores. De media, el Stoxx 600 sube un 1,8% en diciembre; el FTSE Mib italiano, un 1,4%; el Dax alemán, un 1,4% y el Cac 40 francés, un 1,2%.

El repunte del S&P 500 es del 1,3%. La subida del índice de Wall Street es, por tanto, cinco décimas inferior a la subida media de los 15 índices analizados, que se sitúa en el 1,8%.

70% de subidas

La importancia de lo que suceda en diciembre es crucial para el cómputo del ejercicio, ya que, según las conclusiones del mismo estudio, representa una cuarta parte de la rentabilidad total cosechada en el año. El saldo, en cualquier caso, suele ser positivo, como demuestra que la renta variable global sube en más del 70% de los últimos meses del año.

Es exactamente lo que ocurre con el Ibex 35 durante los últimos 30 años. El índice nacional ha cerrado al alza 21 de los últimos 30 diciembres, el 70% de ellos. Aunque lo ha hecho con comportamientos dispares. Por ejemplo, la mayor subida del selectivo español en diciembre tuvo lugar en 1996, cuando la revalorización alcanzó el 10,43%. Por el contrario, la mayor caída es la de 2002, cuando las pérdidas alcanzaron el 9,7%.

“La estacionalidad de diciembre está impulsada por el posicionamiento de los inversores para el próximo año y se produce antes del conocido 'efecto enero', que puede haber sido especialmente potente este año”, indican los analistas de eToro.

Los mismos expertos creen que “hemos visto el mínimo de los mercados” ante unas perspectivas para “2023 significativamente menos malas que las dramáticas crisis de inflación y los tipos de interés de 2022”.

Bancos centrales

Los analistas de Link Securities fían las subidas a lo que suceda en las reuniones previstas del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE), ambas el jueves 15 de diciembre, y la del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), los días 13 y 14 del mismo mes.

“De lo que hagan y, sobre todo, de lo que digan sobre su 'tasa terminal' -hasta dónde tienen previstos subir los tipos- y sobre el proceso de reducción de su balance, va a depender en gran medida el comportamiento de los mercados de bonos y de acciones en las últimas semanas del año, rally de Navidad inclusive”, subrayan.

Tras la moderación de la inflación -al 7,7% en octubre en Estados Unidos y al 10% en la eurozona en noviembre-, los inversores esperan que tanto la Fed como el BCE dejen a un lado las subidas de tipos de 75 puntos básicos -elegidas en sus últimas citas- y opten en diciembre por incrementar las tasas de referencia medio punto porcentual.

Los expertos de eToro van más allá en su análisis temporal y destacan que todos los índices analizados experimentan un comportamiento mucho más positivo en los seis meses que van de noviembre a abril que en los que van de mayo a octubre.

Se trata de otro de los comportamientos estacionales de las bolsas que recoge un viejo dicho bursátil que recomienda que cuando el año se ha dado bien, lo mejor es recoger ganancias en mayo y abandonar el mercado hasta octubre. “Sell in May and go away and come back on St. Leger's Day”, reza el corolario en lengua inglesa.

