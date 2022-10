Trea AM invertirá en 'startups' americanas junto al gurú del 'venture' Scott Hartley

Scott Hartley, cofundador de Two Culture Capital y The Fund.

El fondo del gurú del venture capital Scott Hartley estará disponible en España gracias a Trea Asset Management. La gestora ultima el lanzamiento de un fondo de capital riesgo a través del cual sus clientes coinvertirán en las startups americanas más prometedoras.

Trea AM y The Fund, promovido y gestionado por Hartley, se han aliado para lanzar The Fund Trea US Ventures FCR, un vehículo de derecho español para invertir en startups estadounidenses en fase de crecimiento. Según ha podido confirmar este periódico, Trea pretende levantar hasta 25 millones de euros con este producto, todavía pendiente de registro en la CNMV.

La gestora presidida por Carlos Tusquets y dirigida por Antonio Muñoz-Suñe -que ha sido vendida al grupo Beka Finance- entrará en la segunda fase de las compañías en radar. The Fund entra en una fase pre-semilla (pre seed) y, posteriormente, coinvertirá con Trea en la siguiente fase de semilla (seed).

La firma de inversión española ya ha comenzado a buscar compromisos en el mercado. De hecho, ayer presentó la estrategia en Madrid en un encuentro con los asesores financieros de Aseafi, un foro en las oficinas de Trea AM donde estuvo presente el propio Hartley.

Aunque las proyecciones de rendimiento y los múltiplos esperados no han trascendido, puede tomarse como referencia la rentabilidad de The Fund I. Estrenado en 2018, a cierre del pasado junio acumulaba un múltiplo de 4,5 veces (bruto) y se sitúa entre el 5% de fondos de venture capital más rentables en Estados Unidos.

Abierto a minoristas

Scott Hartley es cofundador de Two Culture Capital y The Fund, a través de los cuales ha realizado más de 200 inversiones en startups. Entre ellas, algunas tan famosas -y que se han convertido en verdaderos gigantes- como el neobróker bursátil Robinhood, la plataforma para automatización robótica de procesos UiPath o la plataforma de análisis blockchain para bancos, aseguradoras, gobiernos y agencias Chainalysis.

Antes, Hartley fue socio de un fondo de 2.000 millones de dólares en Sand Hill Road (Silicon Valley) y ha trabajado para Google, Facebook, Harvard y la Casa Blanca en sus departamentos de innovación gracias a las becas.

[Singular Bank lanza un fondo de 'buyouts' con 50 millones de capacidad y asesorado por la alemana Yielco]

Este será el segundo fondo de capital privado que distribuya Trea AM. El primero fue el Trea Infraestructura, un fondo de fondos en colaboración con Mercer lanzado a comienzos de año.

El nuevo vehículo con Hartley, en cambio, será de inversión directa en las empresas. Su punto en común es que ambos están abiertos al pequeño inversor, dado que sus folletos están adaptados a la nueva normativa que habilita los fondos alternativos para los minoristas desde los 10.000 euros.

Sigue los temas que te interesan