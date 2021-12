El número dos de Degroof Petercam se marcha del banco tras la integración en Andbank

Como suele ser habitual en las integraciones corporativas, la cúpula de la entidad adquirida no siempre tiene encaje en el grupo comprador. Es lo que ha pasado en Bank Degroof Petercam Spain, cuyo número dos en España y director general de Banca Privada, Fernando Loscertales, se ha marchado del banco privado tras su reciente integración en Andbank España.

Loscertales ocupaba este puesto desde hace casi una década. Su salida ha sido de mutuo acuerdo con Andbank y, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes próximas, su periodo de no competencia (o gardening, como se le conoce a este término en el mundo anglosajón) es de seis meses de duración, tiempo del cual ya habría cumplido dos meses.

Este banquero de altos patrimonios es de los más conocidos del sector, tras haber trabajado como director territorial de banca privada primero en Banco Urquijo (2004-2006) y, más tarde, en Invercalia (2006-2012).

Fernando Loscertales en una foto de archivo de Degroof Petercam.

En lo que respecta al número uno del banco belga y consejero delegado, Guillermo Viladomiu, las fuentes consultadas aseguran que Andbank estudia su continuidad o no, siendo posible su próxima salida.

Andbank España cerró la compra de Degroof Petercam el pasado febrero y ha integrado 1.250 clientes y 25 banqueros (15 en plantilla y diez agentes financieros) con un patrimonio superior a los 1.300 millones de euros. Según fuentes del mercado conocedoras, la filial española del banco andorrano apenas ha tenido salidas y pérdidas de patrimonio en la integración.

Estructura societaria

Solo se conoce el fichaje de Álvaro Santos, quien fuera responsable de la red de agentes financieros, por Julius Baer, donde recaló en octubre como banquero privado sénior.

Con la integración, el banco adquirido empezó a operar con marca comercial Andbank a todos los efectos, aunque su denominación mercantil pasó a ser Wealthprivat Bank S.A.U., participada al 100% por Andbank España.

El brazo local de gestión de activos, Wealthprivat Asset Management SGIIC, fue vendido por Andbank el pasado verano a los ex banqueros y gestores de Credit Suisse (Ignacio Laviña, Javier Alonso, etc) que han montado sobre esa licencia y estructura previas la nueva firma de inversión Welcome Asset Management.

A falta de pocos días para terminar el 2021, Andbank España espera cerrar el ejercicio con un crecimiento patrimonial de unos 4.000 millones de euros (incluidos los activos de Degroof Petercam), pasando de los 13.000 a los 17.000 millones. Para el 2022, su plan de negocio pasa por contratar una quincena de banqueros y agentes con los que apuntalar su crecimiento.

Sigue los temas que te interesan