Así es Welcome AM, la nueva gestora de los exbanqueros de Credit Suisse

La firma de inversión que más de moda va a estar en la capital durante los próximos meses se llama Welcome Asset Management. Es la nueva gestora independiente que han montado los exbanqueros de Credit Suisse dimitidos durante el verano, con Ignacio Laviña y Javier Alonso al frente. Entre sus objetivos iniciales, está el realizar entre cuatro y siete fichajes de aquí a fin de año. ¿Su público objetivo? Clientes con un patrimonio superior a los 500.000 euros.

El pasado 1 de septiembre, Andbank España cerró la venta del 100% de las acciones de la gestora de Wealthprivat (la antigua Degroof Petercam) a Welcome AM Spain. Esta operación, de la que no ha trascendido el precio y que incluye únicamente la venta de la licencia para operar de la gestora, sin activos ni clientes, está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Autoritat Financiera Andorrana (AFA).

Wealthprivat Asset Management SGIIC es la denominación mercantil que Andbank proporcionó a la gestora de Degroof Petercam Spain una vez materializó la adquisición de esta entidad en febrero de este año.

El equipo fundacional de la boutique recibe a Invertia en sus recién estrenadas oficinas del paseo de la Castellana. Su leitmotiv, “poner la tecnología y el talento al servicio del cliente, así como la exhaustividad de los equipos a la hora de plantear los procesos de inversión y la asignación de activos”.

En un primer momento, los ocho miembros del equipo fundacional son: Gregorio Oyaga, Victoria Coca, Daniel Vaquero, Alfonso Guerra, María Montalbán, Virginia Rivero y los propios Laviña y Alonso. Todos ellos procedentes de Credit Suisse España.

Tres direcciones generales

La gestora se articulará en torno a tres direcciones generales: Negocio, bajo el mando de Laviña y donde colgarán los banqueros como Guerra; Inversiones, con Alonso como primer espada y seguido de Oyaga, Coca y Vaquero; y Operaciones, que aún no tiene responsable pero sí las primeras integrantes del equipo de middle y back office, Montalbán y Rivero. No obstante, esta tercera dirección será “prioritaria” para Welcome AM. Los socios quieren darle “mucha importancia a la seguridad jurídica”, aseguran en conversación con este periódico.

No se han marcado objetivos de captación, pero sí esperan contar con una plantilla de entre 12 y 15 profesionales a finales de 2021, cuyo número se elevaría hasta la veintena a mitad de 2022. Entre los que lleguen, habrá banqueros privados, gestores de activos y, por supuesto, miembros de operaciones y riesgos y el responsable de esta área.

Aunque en el verano se rumoreó la posibilidad de que contaran con el apoyo financiero de algún family office o socio industrial, finalmente, no será así. El 100% del accionariado será capital privado de los socios fundadores y otros socios que se incorporen, si bien no todos los profesionales de la plantilla serán socios.

Esperan recibir las autorizaciones pertinentes antes de que acabe el año. Se han lanzado a este proyecto porque, tras las compras recientes acontecidas en el sector de la gestión de activos y de patrimonios por parte de Mutua Madrileña, Mapfre o Singular Bank, entre otros grupos, “hemos detectado un hueco en el nicho de las firmas independientes que combinan gestores y banqueros, este segmento se está quedando huérfano y ya hay muy pocas”.

Colaboradores externos

Sus tres servicios principales serán la gestión de instituciones de inversión colectiva, mandatos discrecionales de carteras y asesoramiento independiente. Su punto fuerte será la realización del asset allocation y la selección de los mejores fondos de inversión de terceras entidades.

No tendrán sicav, como suele ser habitual en las gestoras patrimoniales, pero sí aspiran a captar mandatos de sicav externas para su gestión delegada. Tampoco tendrán fondos de inversión propios, al menos en un primer estadio. Aunque Alonso avanza que, muy probablemente, a medio plazo lancen un fondo tesorero y algún que otro fondo de nicho donde tengan la suficiente experiencia para gestionarlos ellos mismos.

Otro aspecto a destacar es que serán multicustodio y los clientes que operen con ellos no tendrán por qué salir de sus entidades de origen. Colaborarán con varios bancos depositarios, entre ellos Inversis, que aunque es propiedad de Banca March en la práctica es la plataforma de intermediación y custodia que también utiliza Andbank desde que esta le comprara a los March los negocios de banca personal y privada. Próximamente cerrarán más acuerdos con otros depositarios.

Y, cuando tengan sus propios fondos, usarán a Allfunds para distribuirlos en otras entidades.

Con el actual entorno de tipos cero y negativos, los activos alternativos no cotizados (capital riesgo, energías renovables, hoteles, agribusiness…) también cobran una especial relevancia. Para este tipo de inversiones, reservadas en exclusiva para los clientes de más volumen, se van a apalancar en socios externos. Mismo esquema de subcontratación de firmas expertas seguirán para posibles operaciones de banca corporativa y de inversión de sus clientes.

A más largo plazo, en su mente está el saltar fuera de España y contratar agentes financieros. Pero, de momento, el primer hito será empezar a operar a finales de este año o principios del próximo.

