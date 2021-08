Así será el nuevo fondo ‘value’ de Allende en A&G: tecnología, Asia y factores ASG

Andrés Allende, gestor que A&G Banca Privada fichó el pasado mayo para liderar un fondo value de nueva creación, ya tiene listo el armazón del vehículo en cuestión. El ex número dos de Paramés en Cobas gestionará en A&G el fondo DIP Value Catalyst Equity, que se caracterizará por tener mucha presencia en el sector tecnológico y en la región de Asia, usará los catalizadores para perfeccionar la filosofía en valor y aplicará los criterios de sostenibilidad.

El vehículo es de derecho luxemburgués y la firma espera tenerlo listo en septiembre, mes considerado por la comunidad financiera como el inicio del nuevo curso. A&G apoyará con un patrimonio inicial el fondo, aunque todavía no ha determinado el importe.

Allende ya ha grabado un primer vídeo publicitario como introducción a potenciales inversores. De renta variable global, DIP Value Catalyst Equity “interpreta el value con algunos matices”, afirma el gestor. “Un mandato global debe incluir en el menú Asia y tecnología de manera relevante y no solo residual”, esgrime. Y añade que su meta es “encontrar dentro del universo de compañías baratas o value aquellas que tienen una chispa, un catalizador que va a hacer que la tesis de inversión funcione”.

También será importante la implementación de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG). “Aunque estas consideraciones siempre han estado presentes en la gestión del riesgo, en la actualidad su relevancia ha alcanzado niveles muy superiores y pueden ser fuente de catalizadores o potenciales adicionales”, señala Allende.

Según el banco privado, contará con tres clases distintas de participaciones: una minorista con una comisión de gestión del 1,35% y un 10% sobre beneficios; una clase limpia al 0,85% más 10%, y otra para fundadores con 0,75% de gestión y 5% de éxito para tickets de más de un millón de euros hasta que el fondo llegue a 50 millones.

Un 'value' mejorado

Tecnología y Asia son dos nichos de mercado que Allende no podía explorar plenamente en Cobas, ya que históricamente Paramés ha sido reacio a las tecnológicas y la región asiática ha entrado a formar parte de su cartera internacional hace poco y con peso secundario. Como reconoció el gurú en su última conferencia anual de inversores, tenía ocho empresas asiáticas en la subcartera de grandes compañías y estas representaban algo más de un 15%.

En cuanto a los criterios ASG, Cobas ha explicitado su compromiso con la sostenibilidad este mismo año, cuando en marzo firmó los Principios para la Inversión Responsable de la ONU (UNPRI, por sus siglas en inglés). Pero para ese momento, Allende ya había salido de la gestora de Paramés, donde trabajó desde 2017 hasta 2021, habiendo sido uno de los primeros que apoyaron a Paramés cuando este inició su propio proyecto tras su abandono de Bestinver.

El nuevo gestor estrella de A&G Banca Privada viene a reformular la vieja esencia española de la filosofía de inversión value. Esto mismo lo han intentando hacer, con variaciones, gestoras como Horos, True Value, Valentum o la misma Bestinver, que han separado sus directrices de Azvalor, Magallanes o la propia Cobas, más clásicos en sus concepciones. De hecho, el fondo de Allende se asemeja parcialmente al de Valentum, que combina los factores value y momentum.

