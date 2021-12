Blázquez, el CEO de banca privada que Beka cesó, carga en una carta contra los socios y podría ir a los tribunales

El cese reciente de José Luis Blázquez como consejero y consejero delegado de Beka Values, la banca privada de Beka Finance, ha abierto una ‘guerra’ entre el banquero y el resto de socios del grupo financiero independiente. Mediante un comunicado firmado por el propio Blázquez, al que EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso, el banquero pretende aclarar algunas de las incertidumbres que rodearon su inesperada salida.

Cabe recordar que, como publicó en exclusiva este periódico, el nuevo responsable global de Banca Privada en Beka Finance es Santiago Vivas, fichado desde Indosuez Wealth Management (Crédit Agricole) días antes del cese de Blázquez, que tuvo lugar en la junta general extraordinaria celebrada el pasado día 27 de octubre.

En su escrito, Blázquez defiende que el ideólogo de Beka Values fue él, basándose en el “Proyecto ACUA” que escribió “hace más de una década como proyecto final del Executive MBA de Esade en el año 2010, basado en mi experiencia en el desarrollo desde cero de la red de agentes de Inversis, donde estuve diez años, junto a la experiencia adquirida en Andbank y después de que MiFID I entrase en vigor a finales del año 2007”.

Sede de Beka Finance en la calle Serrano, Madrid.

Esto es, que Beka ‘compró’ su proyecto “tras conversaciones [de Blázquez] con varios grupos financieros” a quienes se lo ofreció, un acuerdo con el grupo Beka Finance que se tradujo en el lanzamiento de Beka Values Private Banking.

“Invertí parte de mi patrimonio, y mucho tiempo, en el Proyecto ACUA (modelo de negocio, consultores, análisis de plataformas tecnológicas nacionales e internacionales, abogados, testeo del modelo de negocio a través de encuestas a banqueros, agentes y EAFIs, etc)”, asevera el banquero cesado, dejando entrever que Beka Finance se habría apropiado indebidamente del proyecto.

Nueva marca

Entre las cosas que les achaca Blázquez a los socios de Beka Finance está, en primer lugar, el relanzamiento de la marca de banca privada como Beka Finance Private Banking y no como Beka Values Private Banking. “Porque son los valores y, es desde ellos, desde donde podemos ayudar de verdad al cliente, al banquero y a la sociedad, así como a los accionistas”, escribe.

En segundo término, asegura que “con los banqueros [ya incorporados o acordada su incorporación] y el plan de negocio de cada uno, Beka Values hubiera alcanzado (espero que así sea en el futuro) el tan deseado break even en marzo de 2022, es decir, beneficio neto cero después de impuestos; hecho que se alcanzaría con cierta facilidad dada la contención de costes y la automatización de procesos, sin que por ello se tuviera que perder eficiencia y calidad en el servicio al cliente final y al banquero, socio de la firma”.

También prosigue con que, en la mencionada junta en la que se le cesa, “con total sorpresa para mí, pues dicho cese no estaba incluido en el orden del día”, se plantea “el ejercicio de una acción social de responsabilidad en mi contra, como vía indirecta y única, por medio de la cual se podía lograr el cese inmediato del consejero afectado; acuerdo en el que no se me permite participar por injustificada denegación o privación del derecho de voto y que, huelga decir, carece de cualquier fundamento”.

Además de mostrar su disconformidad con la decisión de Beka Finance, entiende que “se trata de una maniobra que obedece a intereses ajenos a la compañía y que, en mi opinión, la perjudican”.

Menos de 60 días

Beka Finance habría alegado un supuesto incumplimiento del plan de negocio para su despido, “cuando la realidad es que la operativa de la sociedad dio comienzo el 1 de septiembre de 2021, debido al ligero retraso en la obtención de la autorización o ficha de agencia de valores ante la CNMV, habiéndose adoptado, por tanto, el acuerdo de cesar al consejero delegado cuando no habían transcurrido ni 60 días desde el inicio de la operativa comercial, y menos de cinco meses desde la obtención de la autorización del regulador (CNMV) como agencia de valores”, pone en contexto Blázquez.

Santiago Vivas, en un foto de archivo.

En última instancia, incluso asevera que, “en el día de mi cese, no existía autorización alguna dada por el regulador para desarrollar negocio en Luxemburgo desde Beka Values”, tal y como se desliza desde el entorno de Beka Finance de que, con el fichaje de Vivas, puede expandirse el negocio de banca privada a Luxemburgo, la primera de las plazas donde quiere dirigirse la nueva Beka Finance Private Banking. El mismo Blázquez confirma que “llevaba conversaciones con banqueros de Miami y Suiza personalmente con total confidencialidad”.

De momento, esta carta es un primer estadio en la batalla que se ha abierto entre Blázquez y el grupo Beka Finance, aunque según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes próximas al afectado, “el asunto ya está en manos de los abogados”, lo que podría desencadenar en una nueva fase judicial en los tribunales.

Sigue los temas que te interesan