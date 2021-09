Cómo invertir en renta fija sin preocuparse por Evergrande o las elecciones alemanas

Invertir en renta fija es hoy todo un dilema. Tipos de interés muy bajos, cuando no negativos, y con un mercado pendiente de la posible quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande y su consecuente contagio dentro y fuera del país. A esto hay que sumarle unas elecciones decisivas en Alemania, las primeras sin Angela Merkel. Por todo ello, Renta 4 propone varios fondos de inversión flexibles y ‘blindados’ a este tipo de inquietudes.

En un encuentro con periodistas, Carmen García Navarro, gestora de fondos de renta fija en Renta 4, ha explicado que la firma apenas tiene exposición a la deuda pública china y tampoco a los bonos corporativos del gigante asiático por una simple razón financiera y no tanto geopolítica: “No veíamos todavía el momento de invertir en China. Su deuda pública traducida a euros equivale a un 0,35%, está en niveles de España o por debajo de Italia, y para eso preferimos emisiones más cercanas que conocemos mejor”.

En todo caso, Ignacio Victoriano, responsable de Renta Fija y gestor de fondos en Renta 4, recuerda que “la exposición de empresas europeas y americanas [donde más está centrada la gestora] a Evergrande es muy residual”. “No ha habido contagio desde China a sus bonos. De hecho”, subraya, “los spreads de estos emisores en high yield están más estrechos incluso que la semana pasada. Otra cosa es en Asia”, donde sí puede haber una ampliación y cierta tensión en sus bonos empresariales, aventura el experto.

Rentabilidades en renta fija. Renta 4 Gestora.

“Un shock de crédito parece complicado mientras esté focalizado en China. Solo habrá algo de impacto en el high yield asiático”, añade.

Los tres fondos de renta fija de la casa -Renta 4 Foncuenta, Renta 4 Renta Fija y Renta 4 Valor Relativo- tienen mucho peso en las emisiones de mayor calidad, en torno a un 80% por encima del BBB- en los dos primeros casos, que tienen duraciones medias de 18 y 24 meses de emisores OCDE y en euros. En el tercero, la cartera se combina con estrategias de coberturas con una limitación del 6% de volatilidad máxima.

Oportunidades en 'high yield'

Si Evergrande no es una preocupación por ahora, menos lo son las elecciones federales de este domingo en el país germano. “La entrada de Los Verdes no debería cambiar la hoja de ruta en Alemania y creo que no tendrán efecto en la deuda pública. En crédito sí que ha habido tensiones en algunas empresas, hemos rotado un poco algunas posiciones. Por ejemplo, en empresas inmobiliarias, ya que Los Verdes pueden tocar más ese mercado”, pone en contexto Victoriano.

“Quizá haya volatilidad a corto plazo”, no obstante, “pero no va a cambiar de forma sustancial el panorama a medio plazo”, zanja el gestor español.

La gestora de Renta 4 Banco está buscando oportunidades de inversión en renta fija en el segmento de los bonos de alto rendimiento (high yield), “pero en los de mayor calidad”, los que están justo por debajo del grado de inversión. “Es de las pocas perspectivas de rentabilidades positivas que hay en el mercado, sobre todo por las buenas perspectivas de crecimiento para el año que viene”.

Su argumento se sustenta en la mejor subida de rating neta de los últimos años: “Las empresas han hecho mucha liquidez durante la crisis y ahora presentan una fuerte mejora de los beneficios y el desapalancamiento”.

