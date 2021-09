BBVA AM renueva su consejo para mejorar la gobernanza en mitad de rumores de venta

La gestora de BBVA renueva su órgano de gobierno. El consejo de administración de BBVA Asset Management ha sufrido tres salidas de consejeros y ha dado entrada a dos nuevos con la finalidad de reforzar su gobernanza corporativa. El movimiento llega en mitad de rumores de venta de la filial de fondos del banco azul, sobre la que están puestas los ojos de los principales bancos de inversión.

A excepción de Luis Megías, presidente y consejero delegado de BBVA AM, que sigue al frente del negocio, la gestora de fondos ha renovado por completo al resto de los consejeros dominicales que tenía.

Eduardo García Hidalgo, Richard Gutiérrez Jones y José Ignacio Galar Arrondo han abandonado el consejo por jubilación, tal y como ha podido confirmar Invertia con fuentes del grupo bancario. Algunos tenían puestos de gran responsabilidad en la gestora, como García Hidalgo, hasta la fecha director global de Inversiones.

Su lugar ha sido ocupado por Carmen Pérez de Muniain y Roberto Vicario Montoya. Ambos llevan muchos años ligados al grupo en sus distintas áreas y filiales y son expertos en asuntos de las competencias de auditorías y remuneraciones.

La meta que se ha marcado BBVA AM con este nuevo consejo es avanzar en la mejora de su gobierno corporativo con más consejeros externos y menos ejecutivos. Aunque, como matizan estas fuentes, los dos habían estado ligados antes al día a día de la gestora de fondos de inversión, por lo que conocen su funcionamiento.

Por el momento, los dos consejeros independientes también continúan en sus puestos: Gabriel Martínez de Aguilar y José Manuel Pérez Huertas, cofundadores y socios directores de Naos Partners y, en el caso del segundo, actual director financiero de Beka Finance.

En lo que llevamos de año, la gestora de activos del banco español, la tercera por volumen tras CaixaBank Asset Management y Santander Asset Management, lleva captados (en neto) cerca de 1.600 millones de euros a través de sus fondos de inversión. Su patrimonio en fondos de derecho español, excluyendo por tanto los luxemburgueses, asciende a más de 42.100 millones, con datos de Inverco.

Ola de fusiones y adquisiciones

Este movimiento se produce después de que Credit Suisse hiciera saltar la liebre el pasado junio con un informe en el que apuntaba a BBVA como una de las entidades financieras con mayores posibilidades de venta de su brazo de inversión.

“BBVA ha estado vendiendo activamente sus filiales non-core fuera de España (Chile, Paraguay y Estados Unidos) y buscando la recolocación de capital desde negocios donde no es líder”. Según el análisis que hacía el banco de inversión suizo en ese momento, “su negocio de gestión de activos no es una marca líder en Europa y podría ser una oportunidad para que una gestora extranjera se expandiera en Europa y España”.

El informe de Credit Suisse, no obstante, no pilló por sorpresa al sector, ya que en muchos corrillos financieros el rumor de la posible venta de BBVA AM por parte de BBVA está instalado desde hace meses en las quinielas habituales de las fusiones y adquisiciones que se vienen produciendo.

Especialmente tras el intento hace unos años de Santander por fusionar Santander Asset Management con Pioneer, a la postre adquirida por la francesa Amundi al italiano UniCredit.

Algunas operaciones recientes entre gestoras han sido las de Franklin Templeton-Legg Mason, Jupiter-Merian, Amundi-Sabadell Asset Management o Morgan Stanley-Eaton Vance. Entre las que están teniendo lugar ahora, destacan la compra de Lyxor por parte de Amundi, la adquisición de NN Investment Partners por Goldman Sachs o el spin-off y salida a bolsa de Evli.

