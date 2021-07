Un fondo de bolsa española de Mutuactivos con una rentabilidad del 39%

Tras su excelente evolución desde abril, el Ibex 35 vuelve otra vez a mostrar dudas. La responsable de esta incertidumbre es la variante Delta de la Covid-19, de rápida propagación, y las crecientes presiones inflacionarias, que los inversores temen que puedan socavar una recuperación global.

Aumenta también la preocupación sobre la temporada de verano, después de que España haya endurecido las restricciones para los turistas británicos que quieran viajar a Mallorca, Ibiza y el conjunto de Baleares. Esta decisión se produce después de que Alemania haya alentado a otros estados de la Unión Europea (UE) a adoptar un enfoque unificado para los viajeros del Reino Unido, debido al creciente número de casos de la variante Delta registrados en ese país.

En cuanto a las expectativas respecto a indicadores, se espera que la tasa de inflación anual de los precios al consumidor de España disminuya al 2,6% en junio de 2021. Pocos cambios con respecto al máximo de cuatro años del mes anterior y ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, del 2,7%.

Al mismo tiempo, las ventas minoristas continuaron aumentando de forma notable en mayo, a pesar de haberse moderarse desde el aumento récord del pasado abril.

En este entorno de mercado, los fondos de la categoría VDOS de renta variable España se revalorizan de media en el año un 10,8%. De esta categoría, uno de los fondos más rentables y con mejor dato de volatilidad es Mutuafondo España, ya que obtiene una rentabilidad del 15% desde el pasado enero y un 39,3% en el último periodo anual.

Foco español

Mutuafondo España es un fondo de renta variable española que puede invertir hasta un 30% de su patrimonio en renta variable portuguesa, por lo que la cartera no está expuesta a riesgo divisa. Tampoco existen límites en cuanto a capitalización bursátil. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE.

Es un fondo de gestión activa, diversificado, que busca oportunidades mediante un proceso de gestión en equipo que combina el análisis macroeconómico top down con el análisis microeconómico bottom-up, es decir, compañía a compañía.

El equipo gestor

El director de renta variable de la gestora es Ángel Fresnillo. Antes de su incorporación a Mutuactivos en 2010, Fresnillo fue director de renta variable, director de renta fija y director de derivados y productos estructurados de Popular Gestión, donde lideró diversos equipos de gestores.

Ángel Fresnillo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Superiores San Pablo CEU y MBA/PDD Universidad Carlos lll.

Un pasillo en las oficinas centrales de Mutuactivos.

El equipo de renta variable de Mutuactivos se completa con cinco gestores más especializados por segmentos y todos ellos con una experiencia superior a 15 años en gestión de activos. Joaquín Ferrer, director de producto europeo, está especializado en industriales; Jaime de León Calleja está especializado en tecnología; José Ángel Fuentes, en eléctricas, construcción, inmobiliarias y concesiones; Alberto Fernández, en consumo, viajes, ocio y aerolíneas; y Carlos García, en químicas, banca y seguros.

En el equipo de gestión de Mutuactivos basan la búsqueda de oportunidades en renta variable en tres pilares: creación de valor a largo plazo, calidad y estabilidad. La toma de decisiones en el fondo se realiza siempre de forma consensuada, tras haber realizado un exhaustivo análisis fundamental de cada compañía.

Dos tesis de inversión

La cartera del fondo está estructurada como una combinación de ideas de valor y crecimiento. En la actualidad hay dos temáticas que predominan: valores de vuelta a la normalidad y valores ligados a la transición energética.

En el primer grupo se insertan compañías con balances sólidos, que se están beneficiando de la recuperación económica tras la pandemia. El fondo apuesta, en concreto, por títulos de sectores como aerolíneas, turísticas, inmobiliarias o consumo. Tiene posiciones relevantes en IAG, Amadeus o Merlin Properties, entre otras.

En lo que se refiere a la transición energética, los gestores estiman que se trata de una megatendencia con mucho potencial de futuro. El fondo tiene posiciones en Solaria, Grenergy, Solarpack y Enagás, entre otras.

La cartera final incluye entre sus mayores posiciones acciones de BBVA (8%), Merlin Properties (5%), Cellnex (4%), Ence (4%) y Zardoya Otis (4%). Concentra su cartera en España, que representa un 91,8% de la cartera. Un 2,8% está invertido en Portugal y un 5,5% en otras geografías. Por sector los mayores pesos están representados por financiero (22%), consumo no cíclico (16%), industrial (15%), servicios públicos (11%), energía (10%), materiales básicos (9%) y consumo cíclico (8%).

Por rentabilidad, la evolución histórica de Mutuafondo España se sitúa entre los mejores de su categoría por este concepto, en el primer quintil, durante 2018 y 2020, batiendo al índice de su categoría en 2017 y 2021. A tres años, su volatilidad es del 26,1% y del 26,4% en el último año. Así, en este último periodo se coloca en el segundo mejor grupo de su categoría por este concepto, en el quintil cuatro.

Las condiciones

También a un año, registra una ratio sharpe de 1,72 y un tracking error respecto al índice de su categoría del 6,6%. Aplica a sus partícipes una comisión fija del 0,25% y de depósito del 0,02% hasta un máximo de 100.000 euros más un 0,04% en activos internacionales. La suscripción del fondo supone una inversión mínima de 10 euros.

En cuanto a expectativas y visión de mercado, el equipo gestor considera que la bolsa se presenta en la actualidad como uno de los activos más interesantes para invertir con vistas al largo plazo. En el escenario en el que nos movemos, de fuerte crecimiento económico y tipos de interés reales en negativo, lo más razonable es mantener posiciones largas en activos de riesgo. Las altas valoraciones de la bolsa están soportadas por esos tipos de interés, en mínimos históricos.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS