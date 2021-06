El analista jefe de Value Tree, Jaime Sémelas, abandona el banco de inversión

Importante pérdida para Value Tree. Su director de Análisis, Jaime Sémelas, ha abandonado la firma para iniciar nuevos proyectos profesionales. También ha supuesto su salida del consejo de administración, ya que era socio de la entidad.

Sémelas llegó a Value Tree Wealth & Asset Management en 2013, donde ha trabajado durante los últimos ocho años. Su marcha se ha producido “de mutuo acuerdo” y viene motivada por su intención de embarcarse en “nuevos retos profesionales”, según ha podido confirmar Invertia.

La agencia de valores presidida por Eric Ollinger, especializada en gestión patrimonial, ha reorganizado su equipo con miembros que ya estaban en él. El equipo de Inversiones sigue liderado por Lucas Monjardín como director de Gestión, a quien ahora le acompañan Miguel Llorente y María Núñez, cuyas voces han ganado protagonismo dentro del proceso de inversión de la firma.

Lucas Monjardín y Eric Ollinger. Value Tree.

Ambos llevan trabajando en el banco de inversión desde la etapa de la antigua Capital at Work. Llorente, gestor de patrimonios, empezó en 2005. Núñez, que es analista, desde 2012.

Sémelas era junto a Monjardín una de las caras más visibles de Value Tree, al ser los encargados de analizar los mercados y el universo de acciones, bonos y fondos de inversión que luego toman forma en las carteras de los clientes.

Uno de los mejores analistas

Especializado en renta variable y, sobre todo, en pequeñas y medianas capitalizadas, Sémelas atesora casi dos décadas y media de experiencia en los mercados. Antes de Value Tree, trabajó para entidades como Crédit Lyonnais, Santander Investment, Fortis, Banesto o BBVA.

Es uno de los analistas más reputados. No en vano, ha sido galardonado en varias ocasiones como uno de los diez gestores españoles mejor valorados en Extel Survey, la encuesta de referencia entre aquellos que cubren el sector bursátil europeo.

En la actualidad, Value Tree gestiona cerca de 310 millones de euros en activos de clientes. Sus cinco sicav perfiladas por nivel de riesgo están en verde este año, con subidas que van del 0,5% en la más conservadora (Value Tree Best Bonds) al 18,3% en la más arriesgada (Value Tree Best Equities).

Las tres intermedias (Defensive, Balanced y Dynamic) se revalorizan un 6,1%, 9,2% y 12,3%, respectivamente. Además, la firma cuenta con mandatos individuales de clientes.