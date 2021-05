Beka Values planea gestionar 1.500 millones de euros en tres años y 7.000 para 2030

Beka Values, la nueva banca privada del grupo independiente Beka Finance, está a punto de echar a andar. Pendiente de su registro en los próximos días como agencia de valores, ya tiene establecidos sin embargo sus objetivos de negocio para los próximos ejercicios. A tres años vista, planean administrar 1.500 millones de euros, cifra que en 2030 debería haber ascendido a 7.000 millones.

Así lo ha avanzado su consejero delegado, José Luis Blázquez, en la presentación oficial de la firma ante la prensa económica. Su aspiración es reunir entre un 5% y un 10% de la cuota de mercado que los bancos privados independientes en España tengan en una década.

Su cliente tipo es aquel que tenga un patrimonio por encima del millón de euros. Y su servicio a este abarcará desde el negocio empresarial al patrimonio líquido y no líquido personal. “Queremos dar un servicio igual de completo a gente que tiene tres o seis millones, de la misma forma que si tuviera 50 ó 100 millones”, ha asegurado Blázquez. De hecho, la agencia no contará con carteras modelo, lo que implica diseñar una cartera personalizada para cada inversor atendiendo a sus necesidades.

Los cuatro grandes principios sobre los que pivota su propuesta son “valores, libertad, independencia y arquitectura abierta”. En este último aspecto, a todos los niveles: brókeres, proveedores, bancos custodios…

Beka Values va a trabajar con hasta diez bancos custodios, donde los clientes podrán mantener sus posiciones. La agencia de valores solo les hará el asesoramiento financiero o la gestión discrecional de carteras. Los bancos colaboradores, en España, Luxemburgo y Suiza, son los siguientes: Credit Suisse, UBS, Pictet, Julius Baer, Quintet, Caceis, Inversis Banco, Santander, Banca March y Banco Caminos.

Hasta 30 agentes en cinco años

Por ahora, nace con casi una decena de profesionales, entre ellos su director de Inversiones, David Azcona, o su primer banquero privado, Álvaro Mus. Según Blázquez, la firma contempla terminar el 2021 con una plantilla en torno a la veintena de personas, incluidos de tres a cinco banqueros más, con quienes ya se tiene conversaciones avanzadas.

En el terreno comercial, su plan pasa por contratar a entre 25 y 30 banqueros privados en un periodo de tres a cinco años. Y todos ellos serán agentes financieros, esto es, autónomos con contrato mercantil que trabajan en exclusiva para una única firma.

Aunque Beka Values se ha declarado a ojos de la normativa financiera europea MiFID II como no independiente, subraya que en la práctica sí lo será. Lo ha hecho porque, “siendo no independientes, ganamos en flexibilidad y capacidad para hacer propuestas a nuestros clientes”. No obstante, como ha explicado su consejero delegado, “vamos a ser muy transparentes y predicar con la arquitectura abierta”.

En una primera fase, la contratación de agentes se llevará a cabo en regiones españolas como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, zona norte, Galicia (separado del resto del norte) y Andalucía (Sevilla o Málaga). En una segunda fase, su intención es saltar al extranjero, más concretamente a Suiza, Luxemburgo o Miami (Estados Unidos).

Precisamente, el mercado internacional es el referente como modelo de la banca privada del grupo Beka Finance. “Tan solo el 5,9% de la banca privada y personal que se hace hoy por hoy en España es a través de grupos independientes, mientras que estos representan un 60% de cuota en Reino Unido o un 40% en Suiza”, ha puesto en contexto su primer espada.