Más de una veintena de empresarios liquidan sus sicav en el último mes para dar esquinazo a Hacienda

Los grandes empresarios, pero también deportistas o artistas, aceleran su movimiento defensivo frente a las nuevas obligaciones que van a tener las sicav ante Hacienda. Más de una veintena de estas sociedades de inversión patrimoniales se han dado de baja voluntariamente en enero o en los últimos días de diciembre. La mayoría eran de Santander y BBVA, pero también había de bancos suizos y otros bancos españoles.

En la primera quincena de diciembre, fue cuando se desató esta huida generalizada. Como informó Invertia, otra docena de sicav fueron liquidadas. En esa oleada, Bankinter y Sabadell Urquijo fueron quienes dieron el pistoletazo de salida a esta fuga. Esta vez sí, parece que las grandes fortunas de España ven peligrar muy seriamente su tributación ventajosa en estos vehículos.

El fisco va a exigir una inversión mínima de 2.500 euros por accionista en las sicav para, de esta forma, acabar con la famosa práctica de los 'mariachis' u 'hombres de paja'. Cabe recordar que, para que una sicav tribute al 1%, ha de tener por ley un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 accionistas, lo que las garantiza su condición de institución de inversión colectiva (IIC).

Es en la nueva ley antifraude que se está gestando donde el Gobierno de Pedro Sánchez, coalicionado con Unidas Podemos, dará la estocada a estas sociedades que tienen los altos patrimonios para invertir su dinero personal o familiar. Y en adelante será Hacienda, y no la CNMV, quien tendrá la última palabra para determinar si cumplen o no fiscalmente.

Prueba del miedo que existe entre los ricos es que estos inversores sacaron de sus sicav casi 1.240 millones de euros en 2020, según VDOS, hasta situarse el volumen de negocio de este tipo de sociedades en los 27.900 millones de euros.

Casi 30.500 accionistas menos

Otro apunte que ratifica el mencionado éxodo. Entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, las sicav perdieron 30.342 accionistas, si bien hoy siguen teniendo 382.645 inversores, según Inverco, y se dieron de baja (o se transformaron en otro tipo de sociedades) hasta 154 sicav.

En la segunda quincena de diciembre y el primer mes del 2021, Santander Private Banking ha dado de baja cinco sicav (Waldo-Phaldo Investment, Eudel Inversiones o Biemi Inversiones, entre otras) y BBVA Asset Management otras cuatro (Devon Island o Ebesoj).

Edificio de la Agencia Tributaria. Efe

Con dos sociedades liquidadas cada una, también han actuado Credit Suisse, UBS, Sabadell Urquijo y CaixaBank. La sicav Dosane, del exfutbolista del Real Madrid y la Selección Española de Fútbol Álvaro Arbeloa, ha sido una de las que han dicho adiós a su formato, gestionada por UBS. Mismo camino ha seguido la sicav Carmavent Inversions, del cineasta, productor cinematográfico y expolítico catalán Pere Portabella, vehículo que estaba en Sabadell Urquijo. Global Ananda, de CaixaBank, o Lizat Inversiones, de Credit Suisse, son otros de los ejemplos.

Bankinter, Bankia y Novo Banco Gestión han disuelto las sicav Costages, Inversiones Europa G4 y FCS at Compass, respectivamente. March Asset Management ha dado carpetazo a PH Nuevas Inversiones, perteneciente a los directivos de la aseguradora madrileña Patria Hispana, entre ellos Pedro Ramognino Albácar, Francisco Javier Albácar o Jorge Flores Marino.

De su lado, Gesconsult ha cerrado Romercapital, de la empresaria argentino-española Helena Revoredo Delvecchio, presidenta de Prosegur, y en la que también se incluían sus hijos Christian Gut y Chantal Gut, consejero delegado y consejera dominical de la compañía de seguridad.

Casi todo han sido disoluciones y liquidaciones, pero hay algunas entidades que están explorando otras fórmulas menos lesivas para sus sicav. A&G Banca Privada ha fusionado las sicav Aldersun Inversiones y Ruban Inversiones, siendo la absorbente esta última, mientras que Creand Wealth Managament (el antiguo Banco Alcalá) ha transformado en sociedad limitada a Tofi de Inversiones. CaixaBank también ha transformado Inmo2014Verana Cartera, pero en sociedad anónima.

Kokoro World Trends

Un buen ejemplo de reconversión es el de Kokoro World Trends, sicav gestionada por Andbank y asesorada por AFS Finance Advisors, la firma de Ana Fernández, quien ideó y fundó Kokoro. La sicav, uno de los primeros vehículos españoles que invirtió en megatendencias (humanidad, planeta y tecnología), tiene ahora 7,3 millones de euros de 187 accionistas, con datos de la CNMV.

Cuando el pasado mayo la sicav rompió con Value Tree para irse a Andbank, anunció la posibilidad de transformarse de sicav en fondo de inversión e implementar una reducción "significativa" de sus comisiones.

Álvaro Arbeloa posa con la camiseta del Real Madrid. Real Madrid.

Pues bien, ahora Andbank Wealth Management ha lanzado en la cuarta edición de su fondo por compartimentos Gestión Boutique la versión de Kokoro World en fondo, con un comisionado de gestión del 1,35% sobre patrimonio y un 9% sobre resultados, ascendiendo sus gastos corrientes anuales al 2,78%, 14 puntos básicos por encima de los actuales. Aunque, no obstante, incluye una marca de agua donde cabe la posibilidad de que, en el segundo año, si no se alcanza tal cota, no se cobraría la comisión de éxito.

En otro orden, Andbank ha aprovechado este fondo por compartimentos, Gestión Boutique IV, para lanzar nuevas estrategias: Gesem W-Health & Sports Fund, sobre compañías deportivas y de la salud asesorado por la agencia de valores Gesem, y JPB Biotech, relativo a empresas farmacéuticas, biotecnológicas y médicas asesorado por Jordi Pumarola.

Traspasabilidad fiscal

Varias de las grandes entidades, en especial aquellas que gestionan más de 100 sicav (que solo son siete), barajan la posibilidad de hacer participaciones cruzadas entre las sociedades bajo su paraguas para salvar este suculento negocio. Aunque no está claro si, en última instancia, la Agencia Tributaria daría por válida esta fórmula.

Entre los corrillos financieros también se comenta que el PSOE está intentando sacar adelante una propuesta de traspasabilidad fiscal entre sicav y fondos de inversión, como ya existe a nivel fondo-fondo. Hoy día, el partícipe de un fondo de inversión puede traspasar su dinero a otro fondo postergando el pago de las plusvalías hasta años después, cuando se reembolse parte o la totalidad del capital.

De convencer al partido de Pablo Iglesias y otros grupos parlamentarios, muchas fortunas de sicav podrían mover su dinero a una cartera de fondos de inversión, ahorrándose así el coste societario y la burocracia de liquidar una sociedad para luego volver a empezar de cero, con las mismas condiciones fiscales que tienen los pequeños inversores o el público en general.