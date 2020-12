Las pérdidas que han hecho claudicar a Paramés presionan las comisiones de Azvalor

Cuatro años lleva Paramés en solitario sin sus excompañeros de Bestinver y más de tres y medio desde que fundó su propia gestora, Cobas Asset Management. Y pasado todo este tiempo, todos y cada uno de sus fondos de inversión y planes de pensiones siguen en negativo desde el inicio. Una mochila a la espalda que cada vez le pesa más al gestor español y que le ha obligado a ceder ante sus inversores, anunciando para 2021 una rebaja de comisiones en sus productos.

Ya lo había avanzado Francisco García Paramés, bautizado como 'el Warren Buffett español', en sus dos últimas conferencias anuales para clientes. Quería "premiar y reconocer la fidelidad incondicional que han demostrado sus inversores en momentos tan difíciles". Pero la puesta en práctica se ha hecho de rogar.

Sin embargo, el viernes sorprendió al mercado con la mencionada rebaja de sus emolumentos. De forma automática y en los fondos principales, a partir del 1 de enero habrá una primera disminución en la comisión de gestión desde el 1,75% anual hasta el 1,50%, y luego se desarrollará una rebaja escalonada (para participaciones de hasta siete años de antigüedad, cuando se cumplan) a través de distintas clases que terminará con una tarifa del 1%.

Los números rojos han acorralado al gurú español del value investing. Su postura era difícil: hacer un guiño a sus clientes más fieles o arriesgarse a perder más. Algunos ya se habían mudado a otras gestoras y, pese a esta concesión, los que se quedan no se lo pondrán nada fácil. Podrá cobrar menos, pero si los números no se transforman en verde, de nada servirá.

Sus fondos pierden entre un 39,6% y un 8,8% desde el inicio, mientras que sus planes bajan de forma acumulada entre un 40,9% y un 32,2%. Para más inri, el fondo que menos baja, es decir, el que "mejor" se comporta es el Cobas Renta, al que menos tiempo dedican los gestores y analistas de Cobas por tratarse de un fondo hucha donde depositar el dinero cuando hay excesivo miedo en la bolsa.

Cobas se hunde

Su trío de ases ha defraudado a propios y extraños. Cobas Selección, su fondo primigenio, pierde un 36,4%; Cobas Internacional, un 39,6%, y Cobas Iberia, un 25%. La subida histórica de las bolsas en noviembre, con un Ibex 35 disparado, apenas ayudó a mejorar unos cuántos puntos básicos. Sin embargo, los índices de referencia para estos fondos se revalorizan desde el mismo punto de partida un 25,4% en el primer caso, un 12,8% en el segundo y, en el tercer supuesto, solo cede un 0,4%.

Su plan de pensiones estrella, Cobas Global, está un 40,9% abajo desde el inicio, cuando su benchmark está un 9,1% arriba para el mismo periodo. Así era harto complicado mantener comisiones tan altas durante un año más. Quizá la recuperación económica poscoronavirus y un mejor entorno para los valores cíclicos y deprimidos ayuden a la remontada.

Presión para Azvalor

El movimiento de Paramés traslada ahora la presión a sus excompañeros Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad y Beltrán Parages, que también se pusieron por su cuenta en Azvalor. En su mayoría, los fondos de esta gestora están igualmente en negativo desde su origen, si bien en su caso los números rojos están más atenuados (con retrocesos del 11,7% al 1,4%) e, incluso, tiene al Azvalor Internacional subiendo un 7,35% desde el incio.

Numerosos inversores de Azvalor ya han reaccionado en las redes sociales solicitando lo mismo, unos precios más bajos en sus fondos, y haciendo gala del gesto del gurú. Sus dos buques insignia cobran un 1,8% al año.

La rebaja en las tarifas de Paramés llega en un momento en el que la industria se ha roto al demostrarse que puede haber gestión activa a precio de pasiva. Como publicó Invertia, True Value se asoció con Banco Alcalá para lanzar el fondo activo más barato del mercado, el True Capital, con una comisión de gestión del 0,33%, tres veces más barata de lo que serán los fondos de Cobas cuando celebren los siete años.