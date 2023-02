Cómo solicitar el cheque anticrisis de 200 euros: todos los requisitos y dónde tengo que solicitarlo

Desde este miércoles 15 de febrero se puede solicitar en la Agencia Tributaria el cheque anticrisis anunciado por el Gobierno hace unas semanas. En concreto, Hacienda ya permite solicitar el cheque de 200 euros a través de la página web que activó el pasado mes de enero con toda la información. Esta ayuda también puede solicitarse a través del móvil.

Aquellas personas que estén pensando en solicitar la ayuda dispuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, debe tener en cuenta que se trata de un pago único y que -salvo excepciones- lo más probable es que no derive en un aumento de sus obligaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Física el próximo ejercicio.

¿Quién puede acceder?

Para solicitar el cheque anticrisis se tendrán en cuentas los ingresos de la unidad familiar. Es decir, de las personas que viven en el mismo domicilio. Las cuentas se harán teniendo en cuenta las cantidades percibidas en el ejercicio 2022.

Las rentas percibidas deberán ser inferiores a 27.000 euros anuales. Además, su patrimonio descontando la vivienda habitual, no puede superar los 75.000 euros.

He cobrado el paro, ¿puedo solicitarla?

Da igual que los solicitantes sean trabajadores por cuenta propia o ajena o que estén inscritos en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Es decir, si se ha cobrado el paro también se puede pedir la prestación de 200 euros.

¿Cuántas personas se van a beneficiar?

La estimación del Gobierno es que se beneficiarán de la medida unos 4,2 millones de familias. El coste total de la misma será de 840 millones de euros.

¿Dónde lo solicito?

Para solicitar la ayuda hay que acudir a la web de la Agencia Tributaria y rellenar el formulario que figura en ella. Hay que tener en cuenta que para efectuar todos los trámites hay que tener certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, que son los procedimientos autorizados para los trámites con la Administración.

En caso de no disponer de ellos o no saber cómo utilizarlos es conveniente acudir a un gestor para que nos ayude a efectuar los trámites y no quedarnos sin el cheque de ayuda. El plazo comienza este 15 de febrero y terminará el próximo 31 de marzo.

¿Cómo recibo los 200 euros?

Una vez recibida la petición, la propia Agencia Tributaria efectuará todas las contribuciones que sean necesarias. A continuación se procederá a efectuar una transferencia bancaria al contribuyente.

La medida se financia mediante la concesión de un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros en el presupuesto de Hacienda, según explica el BOE.

¿Por qué pone en marcha esta ayuda el Gobierno?

El objetivo de este cheque, explica el Gobierno, es aliviar el esfuerzo de las familias para hacer frente a la inflación en los alimentos. En concreto, el IPC se situó en el 5,9% en enero, mientras que la inflación subyacente escaló hasta el 7,5%, frente al 6,9% registrado en diciembre.

¿Quiénes están excluidos?

Ahora bien, se excluye de esta ayuda a quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o reciban pensiones del régimen general y los regímenes especiales de la Seguridad Social o por el régimen de clases pasivas del Estado.

Estos colectivos ya se benefician de otro tipo de ayudas: verán incrementadas las pensiones no contributivas y el IMV un 15% en 2023, mientras que las contributivas crecerán un 8,5%, conforme a la media anual de la inflación.

Me han denegado la ayuda, ¿qué hago?

En caso de que la Agencia Tributaria deniegue la solicitud de ayuda, se enviará al contribuyente una resolución denegatoria vía electrónica. A partir de ahí habrá 10 días, desde el día siguiente a la notificación, para presentar alegaciones y la documentación que se considere necesaria.

Si la Agencia Tributaria diera el visto bueno a la prestación y efectuara el abono de la misma, pero se descubrieran después causas de denegación, se procederá a la solicitud para que el contribuyente devuelva los 200 euros percibidos.

