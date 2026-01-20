El oro supera por primera vez los 4.700 dólares por las tensiones entre Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia

La plata también marca máximos históricos, superando los 95,5 dólares y registrando una revalorización del 33,8% en los primeros días de 2026.

El oro acumula en 2026 una revalorización del 9,7%, tras marcar en 2025 su mejor año desde 1979 con una subida cercana al 70%.

La incertidumbre geopolítica y los ataques de la Administración Trump a la Reserva Federal impulsan la demanda de oro y plata como activos refugio.

El oro supera por primera vez los 4.700 dólares por onza debido a las tensiones entre Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia.

La escalada del oro continúa. El metal precioso ha superado por primera vez el umbral de los 4.700 dólares por onza en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Europa sobre Groenlandia, que alimentan el temor a una guerra comercial entre los socios de ambas orillas del Atlántico.

La incertidumbre sobre el nuevo conflicto abierto por el presidente estadounidense, Donald Trump, con sus socios europeos se suma a la persistente inestabilidad geopolítica, las compras de oro de los bancos centrales y los ataques de la Casa Blanca a la Reserva Federal (Fed).

Todos estos factores han provocado que el oro haya alcanzado los 4.737,45 dólares por onza, lo que supone marcar nuevos máximos históricos. Poco después, la subida se reducía al 1,14%, hasta los 4.731,88 dólares.

De este modo, el precio del oro, que rompía la barrera de los 4.600 dólares hace apenas una semana, acumula en lo que va de 2026 una revalorización del 9,7%. Y ello después de registrar en 2025 su mejor año desde 1979, con una subida de casi el 70%.

La plata también extiende su rally. La subida de este martes, superior al 1%, llevaba a registrar un nuevo récord sobre los 95,5 dólares. La revalorización acumulada en estos primeros días de 2026 es del 33,8%.

"El oro y la plata alcanzaron nuevos máximos históricos a medida que la escalada de las tensiones geopolíticas impulsó la demanda de activos refugio", señalan Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING Research.

Para estos expertos, el último catalizador es la renovada fricción entre Estados Unidos y Europa ante el interés de Trump en hacerse con el control de Groenlandia, lo que aviva la preocupación por un posible conflicto comercial transatlántico.

"A la volatilidad se suman los repetidos ataques de la Administración Trump a la Reserva Federal, que intensificaron la preocupación de los inversores sobre la independencia del banco central", advierten.

Subrayan también que los inversores prefieren el oro y la plata a las divisas y los bonos gubernamentales en medio del aumento de los niveles de deuda estadounidense y la mayor imprevisibilidad de las políticas.