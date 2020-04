El descalabro del petróleo continúa: el Brent pierde los 20 dólares por barril

El desplome de precios en el petróleo sigue sin encontrar freno. Aunque el crudo americano se repone de sus mínimos negativos de la sesión del lunes, el barril Brent de referencia en Europa llega a perder este martes un 29% de su valor, hasta situarse en los 18,13 dólares en mínimos intradía.

La caída conduce al barril europeo a mínimos de los últimos 18 años años. El Brent no había cotizado por debajo de esta cota desde finales del año 2002. En lo que va de año, se ha depreciado más de un 70% desde los 66 dólares en los que inauguró este 2020.

A pesar de lo abultado del descenso de este martes, a media sesión la contracción se moderaba y se recuperaban incluso los 21 dólares por barril. En este caso, los futuros son para la entrega física de barriles en junio, pues los de vencimiento para mayo ya expiraron la semana pasada. Entonces, a diferencia de lo ocurrido estos últimos días en EEUU, no hubo ningún cuello de botella que provocara descensos significativos.

Diferencias con EEUU

En este sentido, analistas de la industria señalan que, a diferencia de lo que ocurre en EEUU, los depósitos en Europa no están tan saturados como allí a consecuencia de que la región no cuenta con una gran producción propia, varias economías han sido capaces de evitar el cierre total y, además, el almacenamiento es más en almacenes físicos y el transporte por buques de carga, no tanto por oleoductos o depósitos en los que las posibilidades de multiplicar capacidad son más limitadas.

Mientras que los futuros de la referencia americana West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo remontan con fuerza este martes desde sus mínimos de ayer, aunque siguen en terreno negativo, los de junio también ceden hasta cotas desconocidas desde 1999. En el rebote de los primeros influye hoy el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, para incrementar las reservas federales de crudo aprovechando su baja cotización.

Los primeros, los causantes de esta volatilidad desmedida, cotizan en -8,7 dólares, un 80% por encima de su cierre de ayer en la Bolsa de Nueva York. Los de entrega en dos meses caen cerca de un 18% y se ven en apuros por aguantar los 12 dólares.