Quién es 'CZ' (exCEO de Binance): el "salvador del bitcoin" perseguido por la Justicia de EEUU

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha dimitido de su puesto de CEO de la mayor bolsa de criptodivisas del mundo. Su salida de la dirección de la compañía -y el pago de una cuantiosa multa- se ha producido como parte de un acuerdo para cerrar la investigación que la Justicia estadounidense tenía abierta contra la plataforma.

Pero ¿quién es CZ, como se conoce al exCEO de Binance en el universo cripto? Changpeng Zhao (Jiangsu, 10 de septiembre de 1977) abandonó su China natal para trasladarse a Canadá en 1989, dos meses después de la represión de la Plaza Tiananmen en China contra los manifestantes a favor de la democracia.

Tal y como relata un artículo del blog de Binance, durante su juventud CZ aceptó varios trabajos ocasionales para ayudar a mantener a flote a su familia. Así, llegó a ser empleado de McDonald's en Vancúver.

'All-in' al bitcoin

A los 16 años comenzó a programar. Tras estudiar una licenciatura en ciencias de la computación en Montreal, Changpeng Zhao se convirtió en un flash boy, un joven que construye sistemas de negociaciones de alta frecuencia para los operadores cuantitativos de Wall Street. Pasó por Nueva York, Tokio y Shanghái.

“Su camino hacia la riqueza criptográfica comenzó en Shanghái en 2013 durante una partida amistosa de póker”, continúa el texto del blog. En esa partida participaron Bobby Lee, entonces director ejecutivo de BTC China, y el reconocido inversor Ron Cao, quienes animaron a CZ a invertir el 10% de su patrimonio en bitcoin.

Y Chanpgpeng Zhao se echó un all-in: decidió vender su apartamento para comprar bitcoin. Cuatro años después, en 2017, fundó Binance. Rápidamente el exchange -como se denomina a este tipo de plataformas- se convirtió en una potencia criptográfica.

Decidió crear su compañía en China, a donde había regresado para trabajar en varias compañías tecnológicas. Sin embargo, el Gobierno chino prohibió a las plataformas de criptomonedas operar en el país y Zhao volvió a emigrar, ahora a Dubái.

Changpeng Zhao, exCEO de Binance. Reuters

La importancia de su compañía, y la suya propia, iba aumentando dentro del ecosistema cripto, al mismo ritmo que lo hacía su fortuna. Según estimó Forbes, su patrimonio en 2022 era de 65.000 millones de dólares, lo que le convierte en la decimonovena persona más rica del mundo.

Pero además de labrarse su fortuna, Changpeng Zhao se ha ganado una gran reputación en el universo de las criptomonedas. “Es una de las personalidades mejor valoradas, teniendo en cuenta que es uno de los 'padres' del ecosistema cripto. Obviamente siempre ha tenido sus detractores, pero CZ ha demostrado estar dos pasos por delante del resto de actores del sector”, explica Eduardo Forte, cofundador de CommonSense.

Salvador del bitcoin

Desde su posición de poder -fundador, CEO y poseedor de la mayoría del capital de Binance- CZ “generaba una influencia muy fuerte en el ecosistema”, señala Félix Fuertes, CEO de Formación en Inversión.

“En 2018 cuando bitcoin se hundió a los 3.200 dólares desde los 5.500, a consecuencia de que los mineros soltaron lastre CZ anunció que Binance haría una inversión en minería muy fuerte y que toda institución que quisiese se podría sumar. Acabaron creando el tercer pool de minería de bitcoin más grande del mundo”, recuerda Fuertes. En su opinión, Changpeng Zhao “quizá sea el salvador de la blockchain de bitcoin”.

Pero el auge de Binance y CZ chocó con la mano dura que las autoridades de Estados Unidos llevan meses aplicando contra el sector de las criptomonedas, después de que en un primer momento permitieran cierta laxitud regulatoria.

En total, cinco organismos estadounidenses han denunciado a Binance: la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CTFC), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Blanqueo de capitales

La primera en dar el paso fue la CTFC, que alegó que el exchange hizo negocios en Estados Unidos sin registrarse adecuadamente ante las autoridades. Asimismo, acusó a Binance de violar numerosas leyes financieras estadounidenses, incluidas normas destinadas a evitar el lavado de dinero.

La última fue la SEC. El pasado junio el regulador de los mercados en el país norteamericano acusó a la compañía, sus empresas afiliadas y a su consejero delegado de infringir las leyes estadounidenses de valores.

A Binance también se le ha acusado de permitir que miembros de Hamás, el Estado Islámico de Irak y Siria, residentes en Corea del Norte y otros países sancionados, hákers y personas interesadas en blanquear dinero usaran la plataforma.

El culebrón se resolvió el pasado martes con una de las mayores multas de la historia para una empresa en Estados Unidos. Binance acordó con las autoridades estadounidenses el pago de una multa de 4.300 millones de dólares y la dimisión de su consejero delegado.

Dimisión y multa

Por su parte, Changpeng Zhao se enfrenta a una multa de 50 millones de dólares y una pena de cárcel máxima de 18 meses. Además, tiene prohibido involucrarse de cualquier manera con la empresa hasta tres años después de que se designe a un ente supervisor.

La caída de CZ sigue al de la otra estrella del mundo cripto, Sam Bankman-Fried, culpable del colapso de FTX -la gran competidora de Binance- y de haber defraudado a miles de sus clientes, quien el pasado 2 de noviembre fue declarado culpable de siete cargos y espera ahora una sentencia de varios años de cárcel.

“Hay que tener en cuenta que a Binance no se lo acusa de hacer una gestión inapropiada de los fondos de clientes, ni de manipular el mercado (algo que si pasó en FTX), sino de delitos (no menos graves) que no afectaron a sus clientes y al mercado”, subraya Forte.

Forte cree que “CZ ha gestionado muy bien y de manera inteligente la crisis. Ha optado por acatar una sentencia y pagar, y así conservar su negocio en vez de asumir una posición beligerante y de confrontación, como si lo han hecho los CEO de exchanges como Coinbase y Kraken”.

Aunque este puede ser el último capítulo de la disputa de Estados Unidos y Binance, podría no ser el final de Changpeng Zhao. No en vano, tal y como relata Bloomberg, lleva tatuado el logotipo de Binance en el brazo.

