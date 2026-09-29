Shein se hunde un 14% en bolsa tras reducir sus beneficios por la subida del precio del petróleo y los aranceles

Shein aumentará inventario en Europa y apostará por prendas de mayor precio para mejorar la rentabilidad, mientras su presencia crece en Latinoamérica.

La facturación de Shein creció un 0,9%, pero los ingresos en EEUU y Europa bajaron un 6% y un 13,9% respectivamente por el impacto de los aranceles.

El beneficio ajustado de Shein se desplomó un 66,6% en el segundo trimestre debido al aumento del precio del petróleo y los aranceles en EEUU y Europa.

Las acciones de Shein cayeron hasta un 14% en Hong Kong tras presentar resultados con fuerte reducción del beneficio ajustado.

Las acciones de Shein se han llegado a hundir hasta un 14% en la sesión de este martes en la Bolsa de Hong Kong. Lo hacen después de que la compañía de fast fashion haya afrontado su primera publicación de resultados tras su debut bursátil.

La multinacional china no ha salido bien parada de su primer examen ante el mercado. Aunque mantiene sus beneficios, las cuentas de Shein arrojan una caída de dos tercios del beneficio ajustado en el segundo trimestre a raíz del impacto de la guerra de Irán y los aranceles en EEUU y Europa.

En el dossier remitido al parqué hongkonés, la compañía indica que, entre abril y junio, su beneficio neto se incrementó en un 247% hasta unos 2.398 millones de dólares.

Resultados

Sin embargo, al mismo tiempo ofrece una lectura ajustada que presenta una reducción del 66,6%, hasta unos 228 millones, principalmente debido a las ganancias en valor de mercado de acciones convertibles, sin ofrecer más detalles.

En el trimestre, Shein facturó 11.082 millones de dólares (+0,9 %) y sus ingresos operativos se situaron en 235 millones (-66,3%), algo que su fundador y presidente, Chris Xu, achaca a "una fuerte subida de los precios del petróleo y los costes logísticos ante las tensiones geopolíticas en Oriente Medio".

"Hemos tomado la decisión deliberada de absorber estos costes, los cuales vemos como transitorios, en vez de trasladarlos a los consumidores, para mantener los precios constantes y la inercia de pedidos", señaló el directivo.

Dentro de esos datos de facturación, Shein ofrece un desglose geográfico que muestra el impacto de los aranceles y tasas impuestos en sus dos principales mercados, EEUU y Europa. En el primero, los ingresos cayeron un 6% interanual, y en el segundo, un 13,9%.

El peso del resto de destinos mundiales sobre el total de la facturación repuntó desde un 36,1% a mediados de 2025 hasta un 43,7% gracias a un repunte del 21,6% en la facturación, algo que la plataforma atribuye al "crecimiento de volumen de pedidos y la expansión de la base de clientes, especialmente en Latinoamérica".

En el global del primer semestre, Shein más que duplicó (+111,7%) su beneficio neto atribuido hasta 2.299 millones de dólares. Lo hizo tras elevar su facturación en un 0,97%, aunque sus gastos operativos crecieron más, un 3,95%.

De cara a la segunda mitad del presente ejercicio, Xu espera que la coyuntura global siga siendo "incierta" debido a los "vientos en contra de los aranceles y la volatilidad de los costes logísticos".

Pese a ello, subraya que el último trimestre -con la campaña navideña y otros festivales de compras como el Black Friday- es su "principal ventana de promociones", por lo que anticipa un repunte de pedidos.

El fundador de Shein avanzó que, entre sus prioridades, figura el aumento de su inventario en Europa gracias a mejoras en sus sistemas de predicción del comportamiento de sus clientes y en automatización en sus instalaciones, así como en la transición a prendas con precios más altos para mejorar la rentabilidad de la compañía.