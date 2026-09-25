El Ibex 35 alcanza los 19.700 puntos al subir un 0,95% en la semana y sortea la presión por el petróleo y los bonos

El petróleo Brent sube un 1,5% semanal, pero se modera el viernes, mientras las tensiones en Oriente Próximo y la rentabilidad de los bonos siguen influyendo en los mercados.

Solaria lidera las subidas del viernes con un repunte del 8,6%, acompañada por CaixaBank (+2,56%) y Telefónica (+2,41%).

El Ibex 35 sube un 0,95% en la semana y recupera los 19.700 puntos, sorteando la presión del petróleo y los bonos.

Balance semanal positivo para el selectivo español. El Ibex 35 cierra la semana en verde tras subir un 0,95% en el conjunto de las últimas cinco sesiones y recupera la cota de los 19.700 puntos.

Con el balance, el índice nacional aísla los tropiezos de las dos últimas semanas y vuelve a la carrera por recuperar los 20.000 puntos. El Ibex perdió dicho umbral a principios de septiembre.

Esta semana ha sido bastante desigual para el selectivo español. Con todo, el rendimiento de la sesión de este viernes ha permitido a la Bolsa de Madrid ampliar las ganancias que ya acumulaba del resto de jornadas. El Ibex ha subido un 0,65%, hasta los 19.700,1 puntos.

La sesión que ha estado protagonizada por un valor en concreto: Solaria. La compañía ha liderado las ganancias de la jornada después de que sus títulos hayan repuntado un 8,6%. Y el rendimiento es significativo porque la energética acumulaba dos sesiones en rojo (-6,47% y -5,86%), las correspondientes a la presentación de sus resultados y a la previa de los mismos.

CaixaBank(+2,56%) y Telefónica (+2,41%) han acompañado a la compañía en el lado más alto de la tabla de selectivo.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

En el polo opuesto, Repsol (-2,5%) -que ha acusado la moderación de los precios del petróleo-, Naturgy (-1,36%) y Logista (-1,18%).

Los números verdes se han extendido entre las principales referencias del Viejo Continente. A excepción de la Bolsa de París, el resto de selectivos europeos de referencia despedían la semana en positivo.

Así, el Dax alemán ha subido un 0,56%, el FTSE Mib italiano ha repuntado un 0,59% y el FTSE 100 británico ha avanzado un 0,15. El Cac francés, por su parte, se ha desmarcado de las subidas al ceder un 0,04%.

Al otro lado del charco también llegaba el entusiasmo. Wall Street abría en positivo y mantenía los números verdes al cierre europeo.

Así, el Dow Jones subía un 0,3%; el S&P 500, un 0,13% y el Nasdaq, un 0,12% antes de la media sesión del parqué neoyorquino.

La de este viernes ha sido una jornada más de demostración de la resiliencia de la renta variable. El encarecimiento energético sigue presionando a las bolsas y a él se le une otro factor, la tensión que genera en los parqués la subida incansable de la rentabilidad de los títulos de deuda.

En cuanto a los precios energéticos, el petróleo sigue catalizado por el rumbo que toma el conflicto en Oriente Próximo. Y por las (escasas) pistas de que se pueda desbloquear o no el estrecho de Ormuz.

Así, el Brent, el crudo de referencia en Europa, ha avanzado algo más de un 1,5% en el conjunto de las últimas cinco sesiones. Sin embargo este viernes volvía a moderarse y cedía un 0,5%, hasta cotizar en los 106 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) se anota su segunda semana consecutiva a la baja. El crudo de Texas caía un 0,77% este viernes, hasta los 94 dólares por barril.

En este sentido, sí parecen haber existido algunos avances respecto a la postura iraní. Varios cargos del país -incluido su presidente- han asegurado que están dispuestos a alcanzar un pacto con EEUU así como a reabrir Ormuz y continuar con las conversaciones. Para ello han propuesto a Washington un plan a siete días para frenar las tensiones en el golfo.

Las últimas declaraciones de Trump respecto a esta cuestión son contundentes. "O se firma un acuerdo o decido si los aniquilo", sentenciaba el presidente estadounidense ante la Asamblea de la ONU celebrada a principios de semana en Nueva York.

Este no ha sido el único evento al que han tenido que prestar atención los inversores durante la semana. El jueves tuvo lugar en Washington el esperado encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump.

La cita ya venía marcada por cuestiones como las dudas sobre el desarrollo de la IA. Y precisamente algunos de los líderes más poderosos de esta tecnología cenaron tras el encuentro con ambos mandatarios.

Con todo, la incertidumbre y la subida energética siguen desgastando al mercado de deuda. La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años ha tocado ya el 5,5% y los títulos a 10 años superan ya el 5,2%.