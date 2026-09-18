El Ibex 35 cae un 1,6% en la semana y pierde los 19.600 puntos pese a la moderación de los precios del petróleo

La tendencia bajista se ha extendido a otras bolsas europeas y a Wall Street, en un contexto de subidas de tipos de interés por parte de bancos centrales.

Telefónica ha sido la compañía más castigada del selectivo, con un descenso del 4,77%, seguida de ArcelorMittal y Santander.

La caída se ha visto acentuada por la 'cuádruple hora bruja', que ha aumentado la volatilidad y el volumen de operaciones en la bolsa.

El Ibex 35 ha caído un 1,6% en la semana, situándose en 19.513,7 puntos y alejándose aún más de los 20.000 puntos.

Nuevo revés para el Ibex 35. El selectivo español cierra la semana en rojo tras dejarse un 1,64% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

Esta es la segunda semana consecutiva que el índice de la Bolsa de Madrid cierra en negativo. Y gran parte del retroceso ha estado marcado por el débil rendimiento del selectivo en la sesión de este viernes.

El Ibex 35 ha caído un 1,6% en la última jornada bursátil de la semana. Con el descenso, el índice nacional ha retrocedido hasta los 19.513,7 puntos, lo que se hace alejarse aún más de la cota psicológica de los 20.000 enteros que consiguió superar a principios de agosto y que logró mantener hasta finales del mismo mes.

La sesión de este viernes ha tenido un interés adicional. La jornada bursátil ha estado marcada por la cuádruple hora bruja, un fenómeno que ocurre en las sesiones en las que coinciden los vencimientos de cuatro tipos de derivados: opciones y futuros sobre acciones y opciones y futuros sobre índices.

Estos episodios se producen únicamente cuatro veces durante el año y suelen aumentar la volatilidad en los parqués y el volumen de las operaciones en las bolsas. Y la sesión de este viernes ha sido víctima de ello.

Con todo, Telefónica ha sido la compañía más castigada en la sesión de este viernes. Sus títulos han caído un 4,77%. Por detrás de ella, ArcelorMittal (-3,81%) y Santander (-3,3%), que ha arrastrado al resto del sector bancario.

En el polo opuesto de la tabla, Ferrovial (+0,19%). Ha sido la única que se ha salvado de ver el rojo junto a Redeia (+0,13%)

Los números rojos del Ibex no han sido una excepción dentro del Viejo Continente. Las principales bolsas europeas han extendido las pérdidas y han terminado la semana teñidas de rojo, también condicionadas por dicho fenómeno.

Así, el Dax alemán ha caído un 1,73%; el Cac francés, un 1,49%, el FTSE 100 británico, un 1,67% y el FTSE Mib italiano, un 1,62%.

Al otro lado del charco, las bolsas también se han resentido. Al cierre europeo, el rojo era el protagonista en Wall Street.

El Dow Jones era el índice más perjudicado y se dejaba un 0,5%. Mientras, el S&P 500 cedía un 0,15% y el Nasdaq intentaba esquivar las pérdidas y se mantenía prácticamente plano.

Subidas de tipos

Las bolsas siguen resacosas de una semana de vértigo en los mercados. Si las dudas por el futuro del desarrollo de la IA copaban las dudas de los inversores al inicio de la misma, las perspectivas de unos tipos de interés más altos en el medio plazo tras las reuniones de los bancos centrales han catalizado los parqués en las últimas sesiones.

De hecho, este viernes, el banco de Japón (BoJ) ha sido la última institución monetaria en subir las tasas. Aunque condicionado por la debilidad de la moneda nipona, el yen, el BoJ ha realizado un alza de 25 puntos básicos en el precio del dinero, hasta dejar las tasas en el 1,25%, su nivel más alto en algo más de 30 años.

Mismo movimiento hizo la Reserva Federal el miércoles. Al término de su sexta reunión del año, la institución monetaria que preside Kevin Warsh anunció un incremento de 25 puntos básicos en los tipos de interés.

La Fed subió los tipos por primera vez en tres años hasta dejar las tasas en el 4%. Lo hizo para combatir una inflación que a ojos del guardián del dólar es y ha estado mucho tiempo "demasiado elevada". Además, el banco central adelantó en la actualización del dot plot que preveía realizar otra alza adicional en el precio del dinero antes de que acabase el año.

Con todo, los precios del petróleo, bastantes presionados por los últimos incrementos de las tensiones en Oriente Próximo, -y que además son los principales culpables de la exponencial subida de los precios al consumo- han dado una tregua esta semana.

Aunque comenzaron la misma al alza, el crudo se ha ido moderando poco a poco. Todo a pesar de que EEUU e Irán han atacado las embarcaciones del otro que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.

El Brent, el crudo de referencia en Europa, apenas se ha encarecido un 0,27% durante las últimas cinco sesiones. Este miércoles descendía un 0,15%, hasta cotizar en los 104,65 dólares por barril.

La subida del West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense, sí que ha tenido una escalada algo más notoria. El precio del crudo de Texas ha subido algo más de un 2% esta semana y en la sesión de este viernes repuntaba un 0,27%, hasta los 102,27 dólares por barril.