La rentabilidad de las letras del Tesoro a nueve meses escala hasta el 2,78%, máximos desde octubre de 2024

Para 2026, el Tesoro prevé nuevas necesidades de financiación de 55.000 millones de euros, igual que en 2025.

El Tesoro también ha emitido 4.000 millones en deuda sindicada a 20 años, con una demanda inicial de más de 55.000 millones.

En la subasta, el Tesoro ha adjudicado 1.475,89 millones en letras a nueve meses y 940,93 millones en letras a tres meses.

La rentabilidad de las letras del Tesoro a nueve meses sube al 2,78%, su nivel más alto desde octubre de 2024.

La rentabilidad de las letras del Tesoro vuelve a escalar y lo hace hasta máximos de hace prácticamente 2 años en el caso de los títulos a nueve meses.

El Tesoro Público español ha realizado este martes una nueva subasta de letras a tres y nueve meses. Y el interés de ambas referencias ha vuelto a elevarse respecto a la anterior emisión.

La rentabilidad de las letras a nueve meses ha subido en esta subasta hasta el 2,783%, máximos desde octubre de 2024, cuando se llegó a situar en el 2,848%. El interés de estos títulos alcanzó el 2,615% en la última emisión.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha adjudicado 1.475,89 millones de euros en letras a nueve meses. Las solicitudes para este tipo de papel han alcanzado los 3.950,92 millones de euros.

Por su parte, el interés de las letras a tres meses también ha vuelto a subir. En esta ocasión se ha situado en el 2,464%, su nivel más alto desde la subasta de enero de 2025, en la que la rentabilidad de estos títulos llegó a alcanzar el 2,518%.

En la última emisión de este tipo de papel el interés se situó en el 2,399%. En esta ocasión la demanda para las letras a tres meses ha alcanzado los 2.916,08 millones de euros y el Tesoro ha acabado colocando 940,93 millones en estos títulos.

En suma, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 2.416,82 millones de euros. La demanda se ha situado en esta tercera subasta de septiembre en los 6.867 millones de euros, lo que supone más que duplicar la adjudicación final, demostrando que los inversores siguen mostrando interés por los títulos españoles

Emisión deuda

A su vez, el Tesoro ha emitido este martes 4.000 millones de euros en una emisión de deuda sindicada a 20 años. Para la misma ha recibido una demanda inicial de más de 55.000 millones, según ha informado el Ministerio de Economía.

El departamento dependiente del Ministerio de Economía ha abierto libros para la emisión de deuda sindicada a 20 años, con vencimiento en julio de 2047, en formato verde. Los bancos colocadores son Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander.

La demanda inicial vuelve a ser muy elevada, de más de 55.000 millones, para una emisión de unos 4.000 millones, "lo que reitera la confianza de los mercados en la economía española", según han destacado desde el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Tras estas subastas, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo 17 de septiembre, con una emisión de bonos y obligaciones del Estado con la que cerrará las emisiones del mes. Será la primera subasta tras la decisión del BCE, que previsiblemente subirá los tipos según descuentan los mercados con casi un 100% de probabilidad.

El pasado martes, en la primera emisión de septiembre, el Tesoro colocó 6.495,7 millones de euros, cerca del rango máximo previsto, en una subasta de letras a 6 y 12 meses, y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en ambas referencias a máximos de dos años.

Asimismo, en la segunda emisión de este mes, celebrada el pasado jueves, el organismo adjudicó 6.273,3 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores en las referencias emitidas, con récord en el interés marginal en el caso de las obligaciones a 15 años indexadas a la inflación.

Necesidades de financiación

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).