El Ibex 35 intenta poner fin a su racha negativa y recupera los 19.900 con la tregua del crudo

EEUU anuncia una estrategia de presión económica máxima sobre Irán, descartando ataques militares por el momento.

La caída del precio del petróleo Brent y WTI da un respiro a los mercados, tras varios días de subidas.

El selectivo español busca romper una racha de siete sesiones consecutivas en negativo, acumulando una caída semanal del 1,7%.

El Ibex 35 abre al alza y recupera los 19.900 puntos tras una semana de pérdidas.

El Ibex 35 amanece en verde. El principal selectivo español avanzaba un 0,45%, hasta los 19.910,45 puntos, tras el toque de campana de última sesión de la semana.

El índice nacional busca este viernes poner fin a su racha de caídas. El Ibex firmó en la víspera su séptima sesión consecutiva en negativo.

Los números rojos han sido los protagonistas de la semana en la Bolsa de Madrid. El Ibex comenzó el lunes perdiendo la cota de los 20.000 puntos y no ha logrado salvar ninguna sesión desde entonces. En suma, el selectivo nacional acumula un rendimiento semanal del -1,7%.

Las dudas imperaban en Europa en el arranque de la jornada. Los principales parqués de bolsa del Viejo Continente se dividían entre pérdidas y ganancias.

Así, el Dax alemán cedía un 0,9% y el Cac francés cotizaba prácticamente plano, aunque se mantenía en terreno negativo al restar un 0,02%. El FTSE 100 británico sumaba un 0,15% y el FTSE Mib italiano avanzaba un 0,27%.

Al otro lado del charco, los futuros pronostican ligeras alzas para el comienzo de la sesión en Wall Street. Los del Dow Jones avanzan un 0,1%; los del S&P 500, un 0,12% y los del Nasdaq, un 0,28%.

La jornada en la Bolsa de Nueva York acabó en rojo en la víspera presionada por el mercado de bonos y las alzas de los precios del petróleo.

Bonos y petróleo

El interés de los bonos estadounidenses a 10 y 30 años volvió a repuntar tras la pausa después de que el Tesoro de EEUU anunciase que doblará sus compras de bonos de largo vencimiento. Todo ello en la misma semana en la que la deuda de la mayor economía del mundo ha superado los 40 billones de dólares.

No sólo el mercado de deuda ha agitado a las bolsas esta semana. Los inversores siguen pendientes de los precios del crudo y de los avances que llegan desde Oriente Próximo.

Con todo, el Brent, el petróleo de referencia en Europa, parecía dar este viernes una tregua tras acumular siete sesiones al alza. El crudo del mar del Norte cedía un 0,44%, hasta los 93,24 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) restaba un 0,51%. El crudo de Texas cotizaba en los 86 dólares por barril.

Todo ello sin apenas avances en la guerra en Irán. El último anuncio de EEUU sugiere un cambio de estrategia por parte del país liderado por Donald Trump.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha dicho que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplica una campaña coordinada de "presión económica máxima" contra Teherán. En este sentido, puso a Venezuela y Cuba como ejemplos de que la combinación de "bloqueo" y sanciones da resultados y prometió dar más detalles el lunes en una rueda de prensa.