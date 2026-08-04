El Ibex 35 alcanza un nuevo hito y supera los 20.000 puntos por primera vez en su historia

En Europa, solo el FTSE Mib italiano supera el rendimiento del Ibex 35 en lo que va de año.

El selectivo español acumula tres años consecutivos de ganancias y en lo que va de 2026 ha subido un 14%.

El avance del índice se ha visto impulsado por la pausa en los ataques entre EEUU e Irán y la caída de los precios del petróleo.

El Ibex 35 ha superado por primera vez en su historia la barrera de los 20.000 puntos.

Nuevo hito histórico para el selectivo español. El Ibex 35 ha superado una barrera históricamente soñada: los 20.000 puntos. Lo ha hecho en la sesión de este ..., tras impulsarse un XX%.

El índice nacional ya venía amenazando con asaltar la barrera psicológica. El Ibex 35 renovó sus máximos históricos hasta en dos ocasiones en la primera semana de junio, aunque la racha alcista se vio truncada por el repunte de las hostilidades en Oriente Próximo al reanudarse los ataques entre EEUU e Irán.

De hecho, ha sido la pausa en estos ataques -sumada a la caída de los precios del petróleo- la que ha permitido que el selectivo español volviese a atacar la barrera. Tras la pausa de las agresiones entre Washington y Teherán tras trece días consecutivos de ataques, el Ibex volvía a registrar sólidas subidas.

Con ellas, el índice nacional también ha pulverizado su récord intradiario. El tope está ya por encima de la cota de los ansiados 20.000 puntos.

Alcanzar esta frontera es una paso natural para un Ibex 35, que acumula tres años consecutivos de ganancias. Un rally que promete extender este 2026, puesto que en lo que va de año el selectivo acumula ya un rendimiento del 14%.

De hecho, este desempeño le hace colarse entre los mejores índices del mundo. En el Viejo Continente sólo le supera el FTSE Mib italiano, que ha avanzado un 17% en estos poco más de seis meses.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.