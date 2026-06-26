El Ibex 35 se anota su tercera semana en positivo al subir un 0,4% pero pierde los 19.500 y se aleja de sus máximos históricos

El precio del petróleo Brent cayó un 4% semanal, situándose en mínimos desde febrero tras la reapertura del estrecho de Ormuz.

Las bolsas europeas, salvo el Ibex 35 y el FTSE 100, cerraron la semana en negativo, arrastradas por las caídas en Wall Street.

La semana estuvo marcada por la volatilidad y solo dos sesiones en verde, influida por dudas sobre las tecnológicas y el contexto internacional.

El Ibex 35 cierra la semana con una subida del 0,4%, aunque pierde los 19.500 puntos y se distancia de sus máximos históricos.

El Ibex 35 salva la semana y termina en positivo al subir un 0,4% en el conjunto de las últimas cinco sesiones. En concreto, el principal selectivo español ha cerrado este viernes en los 19.425,3 puntos tras ceder un 0,45% en la jornada de este viernes.

La semana ha sido algo irregular para el principal selectivo español. El lunes comenzó marcado por los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que alcanzaron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

La noticia fue bien recogida por la Bolsa madrileña. El Ibex 35 comenzó la semana renovando sus máximos históricos y superó por primera vez la cota psicológica de los 19.500 enteros. El récord del selectivo se encuentra ya en los 19.542,3 puntos a cierre de sesión. En términos intradía, los máximos están en los 19.575,3 puntos.

Una cifra que el jueves volvió a acariciar el índice nacional. Ambas han sido las dos únicas sesiones de la semana que el Ibex 35 ha conseguido cerrar en verde. El resto han estado marcadas por uno de los condicionantes de la semana para el mercado: la reaparición de las dudas sobre las compañías tecnológicas.

Unas dudas que se han extendido a los principales selectivos del Viejo Continente, que han sufrido más que el índice nacional. También en la sesión de este viernes.

En concreto, el Dax alemán ha retrocedido un 1,25% en la última sesión bursátil de la semana. Seguido de él, el FTSE Mib italiano, que ha retrocedido un 0,89%.

El Cac francés ha bajado un 0,55% y el FTSE 100 británico, un 0,26%. El principal selectivo de la Bolsa de Londres es el único de los principales indicadores europeos -junto al Ibex 35- que ha terminado la semana en positivo. Tras rebotar después de conocer el pasado lunes la dimisión del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha logrado avanzar un 1,3% en las cinco últimas sesiones.

Caídas en Wall Street

El rendimiento de los parqués europeos ha estado condicionado esta semana por el movimiento de los inversores al otro lado del charco. En concreto, el Nasdaq ha sido el gran protagonista de la semana en la Bolsa de Nueva York por sus pérdidas.

El principal selectivo tecnológico ha sufrido la reaparición de las dudas en torno a las empresas tecnológicas. La incógnita sigue siendo la misma para el mercado: si las grandes inversiones en IA generan el retorno suficiente como para justificar el desembolso.

En este sentido, los resultados del gigante de semiconductores Micron despejaron parte de las incógnitas y parecieron tranquilizar a los inversores. La compañía estadounidense disparó su beneficio neto de su tercer trimestre fiscal hasta los 28.243 millones de dólares desde los 1.885 millones anotados en el mismo periodo del año anterior. Un 1.400% más.

Sin embargo, las cuentas del gigante de chips tampoco han sido suficientes para reorientar la tendencia y consolidar las subidas en la Bolsa de Nueva York. Apple anunció el jueves que subirá el precio de algunos de sus productos insignia por culpa del encarecimiento de las memorias RAM y otros componentes de almacenamiento. Una noticia que no fue bien recibida por el mercado. Los títulos de la compañía cedieron un 6% en dicha sesión.

Además, el descenso arrastró a otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, Alphabet o Meta, que también despidieron la jornada en rojo.

Este viernes no se postulaba como la excepción en Wall Street. Sus principales índices arrancaban la sesión en negativo, aunque parecían menguar las pérdidas a medida que avanzaba la sesión neoyorquina. En concreto, el Nasdaq Composite cedía un 0,23% y el S&P 500 (-0,03%) y el Dow Jones (-0,07%) permanecían prácticamente planos, aunque en el lado de las pérdidas.

El crudo sigue cayendo

En relación a las materias primas, los precios del petróleo -uno de los principales condicionantes para los mercados desde que estalló la guerra en Irán- han continuado esta semana con su descenso.

En concreto, el Brent, el crudo de referencia en Europa, cedía este viernes más de un 4%. El retroceso le hacía situarse al filo de los 71 dólares por barril, un nivel que no veía desde que comenzaron los ataques en Irán el pasado 28 de febrero. En la semana, la séptima consecutiva en rojo, el descenso acumulado es del 10%.

El crudo de Texas, el petróleo de referencia en Estados Unidos, replicaba el movimiento. El barril de WTI cedía este viernes un 4,4%, hasta los 68,5 dólares. El balance de las últimas cinco sesiones es del -10,33%.

Las sólidas caídas del combustible llegan tras la reapertura del estrecho de Ormuz. Sin embargo, y a pesar de que tanto Washington como Teherán hayan afirmado que la situación se está restableciendo en el enclave estratégico, así como confirmar la Comisión Europea la recuperación gradual de los flujos petroleros, Irán ha advertido de que las embarcaciones que crucen el estrecho deben seguir las rutas establecidas por la República Islámica.