Kevin Warsh supera la votación del Senado de Estados Unidos, el último paso para presidir la Fed en sustitución de Powell

Warsh afrontará su primera gran reunión como presidente de la Fed en junio, en un contexto de presión para recortar los tipos de interés.

Jerome Powell permanecerá en la Fed como gobernador 'de perfil bajo' tras dejar la presidencia, conservando derecho a voto en el FOMC.

La confirmación de Warsh llega tras una votación reñida, con 54 votos a favor y 45 en contra, y después de superar varios trámites parlamentarios.

Kevin Warsh ha sido confirmado por el Senado de EEUU como nuevo presidente de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell.

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en sustitución de Jerome Powell. Así lo ha ratificado el pleno del Senado de EEUU en votación este miércoles, que ha contado con 54 votos a favor y 45 en contra.

La confirmación de la Cámara Alta es el último paso que le faltaba a Warsh para consolidar su nombramiento como guardián del dólar. El candidato propuesto por Donald Trump ya superó un paso clave el pasado 29 de abril, cuando el Comité Bancario del Senado avaló su candidatura.

No es el único trámite que ha tenido que solventar Warsh antes de llegar a esta última votación. El pasado lunes, el Senado de EEUU votó la confirmación de clausura -conocido como cloture- del debate de su candidatura. Tras este paso, un día después, el pleno de la Cámara Alta dio el visto bueno al nombramiento de Warsh como miembro de la junta de la Fed por un periodo de 14 años.

Posteriormente, los senadores respaldaron una cloture adicional, esta vez, como último paso antes de confirmar que Warsh sería presidente de la Reserva Federal. Y tras este estadio ha llegado la última votación: la que avala al candidato de Trump como presidente de la Fed.

El aval del órgano bancario llegó en plena reunión de la Reserva Federal. De hecho, el Comité votó a favor de la candidatura durante la última reunión del banco central presidida por Powell.

La votación en el Comité representaba un escollo crítico para la candidatura de Warsh y, a la postre, una de las más reñidas.

El aspirante de Trump sólo logró consolidar los apoyos necesarios cuando el Departamento de Justicia cerró la investigación penal contra Powell por los sobrecostes en la reforma de la Fed. Este movimiento fue determinante, ya que permitió que el senador republicano Thom Tillis retirara su oposición.

Powell se queda

Con la actual confirmación del Senado, Warsh se convertirá en el presidente de la Fed y relevará a Jerome Powell cuando termine su mandato, el próximo 15 de mayo. Aunque Powell no abandonará al completo la institución bancaria.

El actual presidente del banco central estadounidense acalló las dudas sobre su futuro en la última reunión de la Reserva Federal. En la rueda de prensa posterior al encuentro -en el que se optó por mantener los tipos intactos por tercera vez consecutiva- confirmó que seguiría formando parte de la autoridad monetaria.

Lo hará como "gobernador de perfil bajo y durante un tiempo aún sin determinar", según él mismo comunicó. La decisión tomada por Powell supone seguir siendo uno de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) con derecho a voto, aunque el propio Powell limitaba sus funciones al señalar que "sólo hay un presidente de la Reserva Federal", manifestó.

Una vez que Kevin Warsh jure el cargo, tendrá algo más de un mes para prepararse para su primera gran cita. Durante el 16 y 17 de junio se desarrollará el próximo cónclave de la Reserva Federal.

Primeros pasos

Esta será la primera oportunidad de Warsh para iniciar el "cambio de régimen" que prometió instaurar en la institución. Se inaugura así una era marcada por la sombra de Donald Trump, quien ha presionado reiteradamente para abaratar el precio del dinero y confía en que Warsh sea el ejecutor definitivo de los recortes de tipos.

Kevin Warsh heredará unos tipos de interés congelados en el rango de entre el 3,5% y el 3,75% desde diciembre. Además, la primera reunión que presida será la tercera tras el estallido de la guerra en Irán y traerá una actualización del dot plot de la Fed, la hoja de ruta que resume las predicciones de la institución sobre el futuro de los tipos y otros medidores macroeconómicos.