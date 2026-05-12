El coste de la deuda a largo plazo de Reino Unido alcanza máximos desde 1998 por la crisis del Gobierno

Expertos advierten que el proceso de cambio de liderazgo agrava la inestabilidad y afecta negativamente a la libra, los bonos y la Bolsa de Londres.

La presión interna para que Keir Starmer dimita como primer ministro ha generado incertidumbre política y desconfianza entre los inversores extranjeros.

La rentabilidad de los bonos del Estado a 30 años subió al 5,8%, mientras la libra esterlina cayó frente al dólar y al euro.

El coste del endeudamiento a largo plazo del Reino Unido ha alcanzado su nivel más alto desde 1998 debido a la crisis política en el Gobierno.

El coste del endeudamiento a largo plazo del Reino Unido alcanzó este martes su nivel más alto desde 1998 a raíz de la actual crisis del Gobierno por la petición de un creciente número de diputados laboristas para que el primer ministro británico, Keir Starmer, presente la dimisión.

La rentabilidad de los bonos del Estado a 30 años alcanzaba el 5,8%, tras haber subido hasta 0,13 puntos porcentuales. El nivel es por tanto, superior al de la semana pasada, poco antes de que los británicos fueran a las urnas para votar en las elecciones locales parciales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales.

La libra esterlina caía este lunes un 0,7% frente al dólar, hasta los 1,352 billetes verdes, y un 0,3% frente al euro, hasta los 1,175 euros.

En ese sentido, Starmer ha señalado en la reunión del Gobierno, a raíz de las presiones internas que afronta, que "las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el Gobierno, lo que tiene un coste económico real para nuestro país y para las familias".

Gordon Shannon, gestor de fondos de TwentyFour Asset Management, ha señalado al diario Financial Times que "un proceso de (cambio de) liderazgo prolongado resultará muy desalentador para los inversores extranjeros; comprar ahora es como subirse a una montaña rusa".

"Los últimos acontecimientos apuntan cada vez más al final del camino de Keir Starmer como primer ministro", declaró Lee Hardman, analista de divisas de MUFG al FT.

Los expertos subrayan que una elección interna para elegir a un nuevo líder laborista y primer ministro aumentará la incertidumbre política a corto plazo, algo que es negativo para la libra y los bonos del Estado.

Tras cerrar la jornada del lunes en negativo, el principal índice de la Bolsa de Londres, el FTSE 100, restaba un 0,32%.