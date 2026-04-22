San Basilio (CNMV) advierte de la falta de inversores minoristas en los mercados españoles y pide reglas únicas para la UE

También propone una supervisión centralizada para sectores como la banca y las criptomonedas, y aboga por una regulación común y sencilla a nivel europeo.

El presidente de la CNMV destaca el buen rendimiento reciente de los mercados españoles, pero señala la necesidad de fortalecer el papel de los fondos de pensiones y mejorar la liquidez.

San Basilio pide la implantación de reglas financieras únicas para todos los mercados de la Unión Europea y una mayor cooperación entre los supervisores.

Carlos San Basilio (CNMV) advierte sobre la escasez de inversores minoristas en los mercados españoles y considera que es una debilidad estructural.

Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha enfatizado la buena situación por la que pasan los mercados de capitales en España aunque ha matizado dando un toque de atención a una de sus carencias: la falta de inversores particulares.

Lo ha hecho este miércoles en la inauguración de la 17.ª Conferencia Anual sobre los Mercados de Capital españoles de la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME), donde también ha incidido en la necesidad de cooperar en el entorno de la Unión Europea para crecer de manera conjunta.

En este sentido ha pedido "tener las mismas reglas" en los mercados financieros de la Unión Europea (UE) para alcanzar la competitividad de la economía del entorno europeo.

La máxima autoridad del regulador bursátil español ha comenzado su intervención poniendo en valor el rendimiento de los mercados de capitales en el ámbito nacional, resaltando el buen rendimiento del año 2025, del que ha señalado como un "año remarcable".

Sobre este aspecto, ha señalado que los mercados encuentran cada vez mejores condiciones para negociar en España y que se crece cada vez más rápido a nivel de capital, aunque ha afirmado que la falta de inversores particulares supone una debilidad que se asienta de manera estructural en el entorno español.

San Basilio ha resaltado la capacidad del mercado español para cooperar en el crecimiento económico del entorno europeo y en este sentido se ha hecho una cuestión. "¿Cómo podemos ayudar a que la economía europea juegue mejor en la competición global?", ha preguntado.

Para poder atajar los problemas a los que se enfrentan los mercados de capitales en la UE, el presidente de la CNMV ha insistido en llevar a cabo las recomendaciones de la OCDE, resaltando que se conocen las palancas en las que hay que actuar y sólo queda ponerlas en marcha.

Entre ellas, ha destacado el limitado papel que desempeñan en España los fondos de pensiones así como la liquidez fragmentada, factores que bajo su punto de vista han hecho perder capital a la Bolsa española.

Así, ha insistido en la necesidad de tener las mismas reglas en todos los mercados financieros de la Unión Europea y limitar al máximo posible las discrepancias nacionales. Para ello ha pedido la colaboración de la ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de cara a comprobar que cada estado cumple con los estándares mínimos.

Entorno europeo

En relación a la posible integración del mercado europeo, San Basilio ha comentado que por el momento ESMA tiene el papel de liderar a todos los supervisores bursátiles y velar porque tengan la misma regulación.

Sobre una posible centralización de la supervisión, el presidente de la CNMV ha aclarado que esta premisa no tendría por qué conllevar la integración del mercado.

De esta manera, ha puesto ejemplos concretos, como el sector bancario o el mercado cripto. En relación a la banca, ha comentado que sí que sería más eficiente tener un único supervisor para todos los jugadores del mercado.

Para el mundo de las criptomonedas ha dicho que sería mejor tener una supervisión centralizada, tanto para ser objetivo y tener una posición única como para mejorar la eficacia en su regulación.

Además, San Basilio ha concluido que no se tiene que trabajar únicamente en crear una regulación común para los mercados, sino que también hay que intentar que sea "lo más simple posible".

Asimismo, ha repasado puntos clave que deben preservarse, como la protección de los inversores. En este punto, el presidente del regulador bursátil ha puesto en común los altos estándares con los que trabaja la CNMV.

De cara al trabajo que queda por hacer, San Basilio ha insistido en que no hay necesidad de mirar al exterior para encontrar buenos ejemplos de gestión. En este sentido, ha destacado los mercados nórdicos y el entorno sueco.

Por último, ha incidido en que el trabajo que se haga debe contribuir al crecimiento de la economía y la prosperidad en la Unión Europea.

Esta idea también la ha compartido Juan Flames, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME). El CEO del operador bursátil ha comentado que existen "grandes necesidades financieras" en España y en Europa a la hora de financiar la economía real.

Sobre la integración europea de los mercados, Flames ha compartido su consonancia en esta idea, especialmente en la parte de simplificación e igualdad regulatoria. "Queremos simplificación, queremos la misma respuesta en los 27 países", ha apuntado.