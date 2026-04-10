Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,55%) asalta los 18.200 puntos ante la expectativa de paz en Oriente Próximo
El principal selectivo español firma su tercera semana en verde al avanzar un 3,69%.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:38 La inflación da un respiro y mejora las expectativas del mercado
- 09:59 Analizamos el comportamiento de las acciones de Repsol
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 09:00 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:31 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 08:08 AQR amplía cortos en Indra
- 07:40 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una subida del 0,55%. Con el avance, el selectivo se sitúa en los 18.204,3 puntos. En el conjunto de la semana el repunte acumulado es del 3,69% y el índice firma su tercera semana en positivo.
- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada en verde. El Dax alemán sube un 0,13%; el Cac 40 francés, un 0,17% y el FTSE Mib italiano, un 0,49%. Sólo se desmarca de la tendencia alcista el FTSE 100 británico, que se deja un leve 0,06%.
- Wall Street continúa la sesión con tendencia mixta. El Dow Jones se deja un 0,31% mientas el S&P 500 sube un leve 0,07% y el Nasdaq avanza un 0,21%.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 1,21% y se sitúa en los 97,07 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, repunta algo más. Sube un 1,36%, hasta los 99,18 dólares por barril.
- En el mercado holandés, el gas natural TTF cae un 4,39%, hasta los 44,15 euros por megavatio/hora.
- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado de nuevo a Irán para que abandone de inmediato cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz.
- No obstante, en la noche del martes, al calor de la tregua pactada por dos semanas con Washington, la República Islámica anunció que permitiría el paso "seguro" pero controlado por el estrecho.
- De hecho, la Guardia Revolucionaria iraní ha pedido a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", una de entrada y otra de salida esbozadas por su propia Armada, para así evitar posibles minas antibuque.
- Pese a todo, Trump se mostró el jueves "muy optimista" sobre la posibilidad de llegar a acuerdo de paz con Irán. Una delegación encabezada por su número dos, JD Vance, mantendrá desde este sábado conversaciones con Irán destinadas a poner fin al conflicto.
- Este viernes se ha publicado el IPC de marzo de EEUU. La inflación en el país presidido por Donald Trump ha subido hasta el 3,3% por el alza de la gasolina. El dato es el más alto desde mayo de 2024.
- El euro cede terreno frente al dólar y se cambia a 1,1683 billetes verdes.
- El oro baja ligeramente, pero se mantiene cerca de los 4.750 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, sube un 1,18%, rumbo de nuevo hacia los 72.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada de avances para el Ibex 35, que logró consolidar por encima de la zona de los 18.000 puntos, un nivel que ya había superado en las dos últimas sesiones pero sobre el cual hoy ha conseguido establecerse con firmeza.
La referencia técnica en los 18.067 puntos fue la clave de la jornada; fue allí donde el índice se aproximó para dibujar sus máximos intradía, dejando tras de sí una vela claramente alcista.
Tras unas dos primeras horas de indecisión, el selectivo español terminó avanzando con decisión y consolidando su posición incluso por encima de los 18.200 puntos.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la renta variable del Viejo Continente, el índice español suma un 0,62% en 18.218 puntos. El saldo semanal es positivo con un avance del 3,80% en estos momentos.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+2,72%), BBVA (+2,50%) y Naturgy (+2,09%).
Las mayores caídas son para: Repsol (-5,58%), Indra (-3,98%) y Solaria (-3,29%).
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Falta de dirección clara en Wall Street
La indecisión domina la bolsa estadounidense con unos índices que apenas registran movimientos significativos.
El Dow Jones de Industriales cede un 0,34%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 avanzan tímidamente un 0,13% y un 0,34% respectivamente.
Ante la ausencia de presión compradora o vendedora, el mercado se mantiene en una zona mixta de espera. Esta parálisis refleja la cautela de unos inversores que evitan tomar posiciones agresivas en el corto plazo.
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Nvidia y Amazon impulsan al Dow Jones mientras Salesforce retrocede
El sector tecnológico lidera las ganancias en el promedio industrial con Nvidia avanzando un 2,40% y Amazon un 2,30%. Caterpillar acompaña este optimismo desde la tercera posición con una subida del 0,91%, consolidando el tono positivo en la parte alta.
En contraste, Salesforce encabeza las pérdidas con una caída del 2,80%, seguida por Nike y Chevron, que retroceden un 1,89% y 1,84% respectivamente.
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El selectivo español conquista nuevos máximos intradía
El selectivo español acelera su escalada y logra romper la zona de máximos del día con un avance de 156 puntos respecto a la víspera.
Esta subida del 0,86% sitúa al índice en la cota de los 18.260 puntos, consolidando el optimismo de los inversores en la recta final de la jornada.
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El euro rompe barreras y supera los 1,17 dólares
El euro acelera su avance frente al dólar y logra superar sus principales medias móviles de corto, medio y largo plazo.
Tras rebasar la resistencia técnica de los 1,1730 dólares, la moneda europea cotiza actualmente con una subida del 0,36% en los 1,1734 dólares.
Sin obstáculos significativos a la vista, el mercado fija ahora su próximo objetivo en la cota de los 1,18 dólares
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Los pedidos de fábrica en Estados Unidos se estancan
Los pedidos a las fábricas estadounidenses no registraron variaciones durante el mes de febrero, situándose en el 0,0%.
Este dato mejora ligeramente el retroceso del 0,3% observado en el periodo anterior, aunque se queda en terreno neutral frente a las expectativas de crecimiento.
La cifra refleja una actividad manufacturera que lucha por encontrar tracción en un entorno de tipos elevados y demanda moderada.
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La confianza del consumidor en EE. UU. cae más de lo esperado
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan retrocede con fuerza en abril hasta los 47,6 puntos, situándose lejos de los 51,6 esperados y de los 53,3 registrados anteriormente.
Por su parte, las expectativas de los consumidores también se desploman hasta los 46,1 puntos, frente al nivel de 51,7 previo.
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Estabilidad en las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan
Las expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses para el próximo año se sitúan en el 3,8%, manteniéndose estables frente al dato del mes anterior.
Por su parte, las previsiones de inflación a cinco años han mostrado una ligera moderación al descender al 3,2%, una décima menos que en marzo.
Estos datos reflejan que, aunque la visión a corto plazo permanece anclada, los ciudadanos empiezan a percibir un alivio gradual en los precios de cara al largo plazo.
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El Ibex 35 resiste con fuerza sobre los 18.200 puntos
La insistencia de los compradores logra blindar la cota de los 18.200 puntos tras varios intentos de los bajistas por romper el soporte.
El índice español se aferra a la parte alta de la tabla y permanece muy cerca de sus máximos intradía. Esta resiliencia técnica confirma el dominio de las compras en una jornada de clara fortaleza para el selectivo.
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Indra creará 170 empleos en Galicia para desarrollar capacidades tecnológicas avanzadas
Indra Group ha presentado el Plan de crecimiento y atracción de talento con el que refuerza su apuesta por Galicia como territorio clave para el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas y la generación de empleo cualificado y estable, con la previsión de crear más de 170 puestos de trabajo en la comunidad solo en 2026.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español aguanta en máximos antes de la apertura americana
El selectivo español brilla en niveles máximos del día tras remontar con fuerza desde los mínimos de la mañana.
La banca, con BBVA y Santander a la cabeza, junto a Naturgy y ArcelorMittal, impulsa el optimismo pese al lastre de Repsol e Indra, que ceden un 5,74% y un 3,83%.
El mercado mantiene la tensión alcista a la espera de que Wall Street dicte sentencia.
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El miedo se evapora: el VIX cae de los 20 puntos
La volatilidad se hunde hasta los 19,22 puntos y certifica el retorno de la calma a las bolsas tras el pánico de marzo.
Este descenso desde máximos de 30 puntos anticipa un escenario de estabilidad y confianza para los inversores. La tregua en los mercados se consolida mientras el índice de pánico marca mínimos que invitan al optimismo.
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El Ibex 35 recupera terreno tras el IPC de Estados Unidos y busca máximos intradía
El Ibex 35 escala hasta los 18.240 puntos tras el IPC de Estados Unidos, impulsado por Banco Santander y BBVA que suben un 2,20%. IAG acompaña la tendencia con un avance del 1,91%, mientras el selectivo roza sus máximos intradía.
En la parte baja, Repsol e Indra lastran el índice con desplomes del 6% y el 4,02% respectivamente. La sesión se define así por el optimismo bancario frente al fuerte castigo en los sectores industrial y energético.
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Los bonos del Tesoro reaccionan a la baja tras los datos de inflación
La rentabilidad de la deuda pública estadounidense registra descensos después de conocerse las últimas cifras del IPC.
El rendimiento del bono a 10 años, una de las referencias más importantes para el mercado, retrocede 1,2 puntos básicos hasta situarse en el 4,281%.
Este movimiento a la baja sugiere que los inversores interpretan los datos de precios como una señal de alivio, lo que reduce la presión sobre los tipos de interés y aumenta la demanda de renta fija.
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El mercado laboral canadiense ofrece señales mixtas en marzo
Los últimos datos de empleo en Canadá muestran un escenario de contrastes para la economía del país. La tasa de participación se ha mantenido estable en el 64,9%, igualando la cifra del mes anterior y cumpliendo exactamente con las previsiones del mercado.
Sin embargo, el empleo a tiempo completo ha sufrido un ligero retroceso con la pérdida de 1.100 puestos de trabajo.
Aunque esta caída es negativa, supone una mejora drástica respecto al desplome anterior de 108.400 empleos, lo que sugiere que el ritmo de destrucción de puestos estables se está frenando considerablemente.
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La inflación da un respiro y mejora las expectativas del mercado
Los datos de precios publicados traen optimismo al parqué al situarse ligeramente por debajo de lo que vaticinaban los analistas.
El IPC interanual se sitúa en el 3,3%, mejorando el 3,4% esperado, mientras que la inflación subyacente —que excluye los elementos más volátiles— también da una sorpresa positiva al caer al 2,6% frente al 2,7% previsto.
En términos mensuales, aunque el IPC general iguala las estimaciones con un 0,9%, el dato subyacente se queda en un 0,2%, una décima por debajo de lo proyectado.
Estas cifras sugieren una moderación en las presiones de los precios más persistentes, lo que podría aliviar la postura de los bancos centrales y dar un nuevo impulso a la confianza de los inversores en la renta variable.
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EDP construye un proyecto solar de 28 MW en Japón vinculado a un PPA con una tecnológica
EDP construirá un nuevo proyecto solar terrestre de 28 megavatios (MWp) en la ciudad de Motoyoshi, en la prefectura de Miyagi (Japón), que está vinculado a un contrato a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) firmado con una gran empresa tecnológica, informó la compañía.
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Euríbor hoy, 10 de abril: El Euríbor diario se sitúa hoy en 2,715%
Tras la subida del Euríbor, la media mensual se sitúa en 2,795% en abril, lo que supone un aumento de 0,230 puntos respecto al día anterior.