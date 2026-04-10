Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,55%) asalta los 18.200 puntos ante la expectativa de paz en Oriente Próximo

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una subida del 0,55%. Con el avance, el selectivo se sitúa en los 18.204,3 puntos. En el conjunto de la semana el repunte acumulado es del 3,69% y el índice firma su tercera semana en positivo.

- Las principales bolsas europeas también terminan la jornada en verde. El Dax alemán sube un 0,13%; el Cac 40 francés, un 0,17% y el FTSE Mib italiano, un 0,49%. Sólo se desmarca de la tendencia alcista el FTSE 100 británico, que se deja un leve 0,06%.

- Wall Street continúa la sesión con tendencia mixta. El Dow Jones se deja un 0,31% mientas el S&P 500 sube un leve 0,07% y el Nasdaq avanza un 0,21%.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 1,21% y se sitúa en los 97,07 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, repunta algo más. Sube un 1,36%, hasta los 99,18 dólares por barril.

- En el mercado holandés, el gas natural TTF cae un 4,39%, hasta los 44,15 euros por megavatio/hora.

- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado de nuevo a Irán para que abandone de inmediato cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz.

- No obstante, en la noche del martes, al calor de la tregua pactada por dos semanas con Washington, la República Islámica anunció que permitiría el paso "seguro" pero controlado por el estrecho.

- De hecho, la Guardia Revolucionaria iraní ha pedido a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", una de entrada y otra de salida esbozadas por su propia Armada, para así evitar posibles minas antibuque.

- Pese a todo, Trump se mostró el jueves "muy optimista" sobre la posibilidad de llegar a acuerdo de paz con Irán. Una delegación encabezada por su número dos, JD Vance, mantendrá desde este sábado conversaciones con Irán destinadas a poner fin al conflicto.

- Este viernes se ha publicado el IPC de marzo de EEUU. La inflación en el país presidido por Donald Trump ha subido hasta el 3,3% por el alza de la gasolina. El dato es el más alto desde mayo de 2024.

- El euro cede terreno frente al dólar y se cambia a 1,1683 billetes verdes.

- El oro baja ligeramente, pero se mantiene cerca de los 4.750 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, sube un 1,18%, rumbo de nuevo hacia los 72.000 dólares.