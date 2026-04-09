El Tesoro eleva la rentabilidad de la deuda a medio y largo plazo en una nueva subasta de 6.453 M en bonos y obligaciones

El contexto internacional, marcado por la guerra en Oriente Próximo y expectativas de subidas de tipos de interés, ha impulsado el interés de los inversores por la deuda española.

Las rentabilidades ofrecidas fueron del 2,737% en bonos a 3 años, 2,923% en bonos a 5 años, 3,44% en obligaciones a 10 años y 1,328% en obligaciones indexadas a la inflación.

La demanda de la subasta superó los 12.500 millones de euros, casi el doble de lo finalmente adjudicado.

El Tesoro Público español ha colocado 6.453,5 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, ofreciendo mayores rentabilidades en deuda a 3 y 10 años.

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 6.453,5 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado en el rango medio previsto.

Lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más elevadas a los inversores por deuda a 3 años y por la referencia indexada a 10 años, según el resultado publicado por el Banco de España.

En un contexto marcado por la posible subida de los tipos de interés para frenar la escalada de precios por la guerra en Oriente Próximo, los inversores han mostrado interés en la deuda española.

De hecho, la demanda para esta subasta ha superado los 12.500 millones de euros, casi el doble de lo adjudicado finalmente en los mercados.

En concreto, el organismo público ha adjudicado bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,30% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15%.

En bonos del Estado a 3 años, el organismo ha colocado 1.932,58 millones frente a una demanda de 3.932,611 millones. El interés marginal para este tipo de papel se ha fijado en el 2,737%, por encima del 2,404% ofrecido en la subasta anterior.

El Tesoro también ha colocado 2.083,722 millones en bonos del Estado a 5 años, por debajo de unas peticiones de 3.770,754 millones. La rentabilidad ofrecida para esto títulos ha sido del 2,923%, en este caso ligeramente por debajo del 2,943% anterior.

En obligaciones del Estado a 10 años, el Tesoro ha adjudicado 1.761,135 millones, frente a una demanda de 3.601,213 millones. En este caso, el interés marginal ha sido del 3,44%, algo por debajo del 3,484% ofrecido en la anterior subasta.

Por último, ha adjudicado 676,061 millones en obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años. Las peticiones para estos títulos han alcanzado los 1.267,098 millones y la rentabilidad ha sido del 1,328%, por encima del 1,301% anterior.

Las letras

El pasado martes, en la primera subasta del mes de abril, el Tesoro colocó 6.439,25 millones de euros en letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto.

Lo hizo elevando la rentabilidad a los niveles más altos en el último año y medio, ante la posible subida de los tipos de interés para frenar la escalada de precios por la guerra en Oriente Próximo.

Tras estas emisiones, el Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda el próximo 14 de abril, con una emisión de letras a tres y nueve meses.

A esta le seguirá otra de bonos y obligaciones del Estado el día 16 con la que cerrará las subastas del mes.