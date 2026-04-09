Las bolsas aspiran a un abril de récord con la tregua entre EEUU e Irán pero temen nuevas alzas del petróleo si se rompe la paz

La volatilidad podría continuar mientras el tráfico por Ormuz no se normalice y el conflicto mantenga focos de tensión en la región.

Abril suele ser históricamente un mes favorable para los mercados bursátiles, y tanto el Ibex 35 como los principales índices mundiales muestran un claro sesgo alcista en este periodo.

El acuerdo ha reabierto el estratégico estrecho de Ormuz, pero la tregua es frágil y persisten riesgos de nuevas subidas del crudo si el conflicto se reactiva.

Las bolsas globales viven un rally tras el alto el fuego de dos semanas entre EEUU e Irán, lo que ha provocado una caída histórica del precio del petróleo.

Las bolsas se han lanzado a un rally de alivio tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán, que reabre el estratégico estrecho de Ormuz y ha provocado un desplome histórico del petróleo.

La tregua, sin embargo, llega rodeada de violaciones sobre el terreno y con un mercado que da por buena la desescalada solo a medias.

El repunte del miércoles rozó el 5% en muchos índices europeos, un saldo que alimenta las aspiraciones de un abril de récord para las bolsas, aunque la paz frágil mantiene vivo el riesgo de un nuevo rebote del crudo si las negociaciones encallan.

La pausa bélica llega tras cuarenta días de guerra y se estrena con denuncias de violaciones del alto el fuego y el “mayor ataque” israelí en Líbano desde el inicio del conflicto, mientras Irán ha llegado a interrumpir de nuevo el paso de petroleros por Ormuz en protesta por la ofensiva.

El pacto entre Washington y Teherán fija catorce días de suspensión de bombardeos a cambio de la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho.

Sin embargo, deja fuera otros frentes como el libanés, lo que subraya que no se trata de una paz integral sino de una pausa táctica en el choque.

La palabra que mejor describe la primera reacción de los mercados financieros al alto el fuego “es alivio”. Así lo resume Matthew Ryan, jefe de Estrategia de Mercado de Ebury, tras una caída del precio del petróleo Brent del 13%, algo que no se veía desde los peores momentos de la pandemia.

Pero el propio Ryan advierte de que “la pregunta clave será si estas conversaciones lograrán una paz duradera o si el alto el fuego del martes solo ha pospuesto el problema”.

Una duda que explica por qué los inversores celebran el respiro pero mantienen una prima de riesgo sobre el petróleo y el dólar.

Tiempo, no paz

Tras casi seis semanas de máxima tensión, el estrecho de Ormuz empezó a reabrirse el miércoles a cuentagotas, permitiendo el paso de algunos petroleros y aliviando de golpe las tensiones sobre el suministro, lo que desencadenó la fuerte corrección del crudo.

Irán ha prometido garantizar el paso seguro de los buques “en coordinación con sus fuerzas militares y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”.

Sin embargo, el nuevo cierre parcial anunciado como represalia por la ofensiva israelí en Líbano deja claro que el estrecho puede volver a cerrarse en cualquier momento.

En Allianz Global Investors subrayan que el anuncio del acuerdo “ha aliviado las preocupaciones sobre el suministro”, aunque “persiste la incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo”.

Desde Ostrum AM destacan que el crudo por debajo de los 100 dólares —se sitúa ahora en torno a los 95— “podría evitar el riesgo de una escalada de la inflación” en la eurozona y dar al Banco Central Europeo (BCE) margen para posponer nuevas subidas de tipos.

¿La condición para que esto ocurra? Que el alto el fuego se mantenga.

En Ebury insisten en que “tal como están las cosas, esto sigue siendo sólo una pausa temporal en la guerra”. Los expertos de la fintech advierten de que los mercados no se van a comprometer del todo con el riesgo mientras no haya un acuerdo permanente.

Más bien creen que la volatilidad seguirá siendo elevada mientras el tráfico por Ormuz no se normalice y el conflicto siga desbordándose a escenarios como el libanés.

Buen mes para las bolsas

Desde XTB recuerdan que, más allá del impacto inmediato del alto el fuego, “abril es históricamente uno de los mejores meses del año para las acciones”, con un comportamiento especialmente favorable en los grandes índices mundiales.

Ese viento de cola estacional también se aprecia en la bolsa española.

Desde 1992, el Ibex 35 ha cerrado en positivo en más de dos tercios de los meses de abril, con varias subidas de doble dígito —como las de 2009 o 2003— y solo un puñado de caídas severas concentradas en episodios extremos, como la crisis de deuda de 2012.

Si se mira sólo la última década, el sesgo alcista se acentúa. El Ibex ha terminado en verde en nueve de los once meses de abril que han tenido lugar y encadenó ocho años consecutivos de avances entre 2016 y 2023.

Las correcciones, cuando se producen, tienden además a ser muy contenidas —por debajo del 2% en la mayoría de los casos—, lo que hace de abril el mes más fiable del calendario bursátil español.

El sesgo alcista de abril no es una rareza del Ibex, sino una anomalía estacional que se repite con fuerza en los grandes índices globales.

El Stoxx 600 —principal barómetro paneuropeo, que agrupa a unas 600 compañías de 17 países desarrollados— presenta también una probabilidad de subida en abril claramente superior a la media del resto del año, con caídas históricamente muy limitadas en este mes.

En Wall Street, el S&P 500 —que reúne a las 500 mayores empresas de Estados Unidos— ha cerrado en positivo ocho de los 11 abriles comprendidos entre 2015 y 2025, con un rebote histórico del 12,7% en 2020 tras el desplome de marzo por la pandemia.

Algo similar ocurre con los índices MSCI World y MSCI All Country World. El primero recoge alrededor de 1.500 compañías de mercados desarrollados y el segundo suma además a las grandes y medianas empresas de los países emergentes.

Ambos han registrado ganancias en nueve de los últimos once meses de abril, con solo dos grandes baches concentrados en 2022 y 2024.

Con ese viento de cola estadístico de fondo, las bolsas podrían mantener el tono mientras el conflicto en Oriente Próximo no vuelva a escalar y poner en cuestión el apetito por el riesgo.