Wall Street y el petróleo, en calma mientras EEUU e Irán cruzan ofertas de alto el fuego y amenazas sobre Ormuz

El Brent supera los 109 dólares y el WTI los 112, con subidas de más del 50% desde el inicio del conflicto; el bitcoin también repunta con fuerza, superando los 70.000 dólares.

Irán rechaza negociar bajo ultimátums y propone a EEUU un alto el fuego de 10 puntos, mientras continúan los ataques y mediadores internacionales impulsan una tregua de 45 días.

Los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq avanzan impulsados por el sector tecnológico, pese a la volatilidad y el cierre de las bolsas europeas por festivo.

Wall Street y los precios del petróleo suben ligeramente mientras EEUU e Irán intercambian ofertas de alto el fuego y amenazas sobre el estrecho de Ormuz.

Los principales índices de Wall Street subían ligeramente, igual que los precios del petróleo, en la sesión de este lunes, mientras Estados Unidos e Irán exploran un posible alto en Oriente Próximo a pesar de que ambos países han cruzado amenazas sobre el estrecho de Ormuz.

Además, la jornada está marcada por el cierre de las principales bolsas europeas debido a la celebración del Lunes de Pascua.

Con Fráncfort, París, Londres o Madrid cerrados por festivo, el parqué neoyorquino marca este lunes el ritmo de la renta variable global casi en solitario.

A media sesión en Nueva York, el Dow Jones avanzaba en torno a un 0,15%, hasta los 46.573 puntos; el S&P 500 subía un 0,31%, hasta los 6.604 enteros, y el Nasdaq Composite ganaba un 0,52%, hasta las 21.992 unidades.

El impulso procedía sobre todo del sector tecnológico, con el índice de información tecnológica del S&P 500 sumando alrededor de un 0,4% y varias compañías de semiconductores liderando las subidas.

En el lado contrario de la tabla destacaban las caídas de compañías industriales y mineras, que cedían alrededor de un 0,3% y un 0,7%, respectivamente.

Las mayores subidas del Dow Jones eran las de UnitedHealth (+1,5%), Apple (+1,41%) y JPMorgan (+1,37%). A su vez, las mayores pérdidas eran las de Amgen (-1,27%), IBM (-1,26%) y Salesforce (-1,13%).

El repunte de los índices convivía con una volatilidad todavía elevada. El índice VIX, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, se situaba por encima de los 24 puntos.

Se trata de una señal de que parte del mercado sigue cubriéndose ante el riesgo de que fracasen las negociaciones con Irán y se materialice el plan de ataques masivos contra infraestructuras energéticas que distintas filtraciones dan por preparado.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent, referencia en Europa, subía un 0,68%, hasta 109,77 dólares por barril.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzaba un 0,73%, hasta 112,35 dólares, tras haber llegado a superar los 114 dólares en la apertura del mercado de futuros del domingo.

Las referencias corresponden al contrato de mayo en el caso del WTI y al de junio en el del Brent, después de que hayan vencido los futuros de mayo del crudo del mar del Norte.

Desde que comenzó el conflicto armado el pasado 28 de febrero, el Brent se ha encarecido más de un 51%. Dicho avance provoca que la subida en lo que va de año roce el 80%.

Ultimátums, ataques y una tregua frágil

En el frente geopolítico, la jornada está marcada por una nueva vuelta de tuerca al ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz.

Trump, que inicialmente había fijado el plazo límite para este lunes a las 20.00 horas de Washington, deslizó este fin de semana una nueva prórroga de facto hasta la noche del martes, bajo la amenaza de “desatar el infierno” y arrasar centrales eléctricas y puentes iraníes si no se restablece plenamente el tráfico marítimo.

Irán, por su parte, ha sido tajante al afirmar que no negociará “bajo ultimátums” y que su objetivo es un fin permanente de la guerra, no un alto el fuego temporal.

Teherán ha enviado a Washington, por mediación de Pakistán, una contrapropuesta de diez puntos en la que exige el fin de las hostilidades, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones.

Esa oferta responde al documento de quince puntos que Estados Unidos hizo llegar a Irán hace dos semanas y que el régimen consideró excesivo.

Mientras tanto, sobre el terreno se suceden los ataques. Israel ha vuelto a bombardear el complejo petroquímico de Pars Sur, que alberga las mayores reservas de gas natural de Irán.

A su vez, la Guardia Revolucionaria ha advertido de que “ha comenzado un efecto dominó de fuego” que nadie puede detener salvo Irán, citando como posibles objetivos instalaciones estratégicas en Haifa (Israel) y terminales energéticas en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

En paralelo, los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado una nueva operación conjunta con la Guardia Revolucionaria iraní y el grupo chií libanés Hezbulá contra “varios objetivos militares y vitales” en el sur de Israel, mediante una andanada de misiles de crucero y drones.

Frente a esta escalada, mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía intentan apurar una propuesta de alto el fuego de 45 días que se ha convertido en la única vía visible para evitar una nueva espiral bélica.

El esquema, según filtraciones recogidas por medios como Axios, tendría dos fases. En la primera se pactaría una tregua de 45 días durante la cual se negociarían la reapertura total de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido iraní.

La segunda fase estaría orientada a sellar el fin de la guerra con un acuerdo más amplio. Las fuentes, no obstante, admiten que las probabilidades de cerrar siquiera esa tregua parcial en las próximas 24 o 48 horas son reducidas.

En este contexto, el euro avanzaba ligeramente frente al dólar y se cambiaba a 1,154 billetes verdes.

El precio del oro se reducía un 0,11%, hasta los 4.671,1 dólares por onza.

Por el contrario, el bitcoin repuntaba con fuerza. La principal criptodivisa del mundo sumaba un 4,2% y superaba la barrera de los 70.000 dólares.