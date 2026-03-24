Puig se dispara hasta un 15% en bolsa por las conversaciones de fusión con The Estée Lauder

Existen dudas sobre la posible pérdida de independencia de la familia Puig y sobre la aprobación regulatoria en EE.UU.

La operación podría dar lugar a una entidad valorada en cerca de 30.000 millones de euros, acercándose a la líder L’Oréal.

La posible fusión integraría dos grupos con carteras complementarias en fragancias, maquillaje y cuidado de la piel.

Las acciones de Puig suben hasta un 15% tras conocerse las conversaciones de fusión con The Estée Lauder Companies.

Las acciones de Puig se disparan en bolsa impulsadas por la noticia de que la compañía catalana mantiene conversaciones con The Estée Lauder Companies para estudiar una posible fusión.

En los primeros compases de la sesión de este martes, los títulos de Puig repuntaban un 14,32%, hasta los 15,57 euros.

La empresa de belleza explicó el lunes, mediante un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que si bien mantiene dichas conversaciones “no se ha tomado ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes”. En ese sentido, advirtió de que “no puede garantizarse que la operación llegue a materializarse”.

El anuncio llega en plena renovación del equipo directivo. El pasado 17 de marzo el consejo de administración nombró a José Manuel Albesa como nuevo consejero delegado, en sustitución de Marc Puig, que seguirá ejerciendo como presidente ejecutivo.

Además, Miquel Àngel Serra asumió el cargo de director financiero tras la salida de Joan Albiol, quien continuará como secretario no consejero del consejo.

Encaje estratégico

La posible fusión supondría la integración de dos grupos con carteras complementarias en fragancias, maquillaje y cuidado de la piel.

Según estimaciones de Renta 4 Banco, la operación “daría lugar a una cartera bastante equilibrada por línea de negocio y geografía, ayudando a diluir la excesiva dependencia de Estée Lauder en China”.

Los analistas recuerdan que Puig salió a cotizar hace apenas dos años con una valoración de 13.900 millones de euros, pero que sus acciones han llegado a caer más de un 35% desde entonces.

Por su parte, Estée Lauder ha perdido casi un 80% de su valor desde los máximos de 2021 y un 50% en los últimos dos años, lastrada por la debilidad en ventas y la erosión de márgenes.

Pese a ello, Renta 4 considera que el encaje es positivo: “Puig concentra más del 70% de sus ventas en fragancias, mientras que Estée Lauder domina en cuidado de la piel; la combinación podría equilibrar la exposición por categorías y geografías”.

Sin embargo, advierten de que también “podrían surgir dudas sobre la renuncia de la familia Puig a la independencia y al control de una empresa con más de un siglo de historia” y sobre la aprobación regulatoria en Estados Unidos.

Sinergias potenciales

Los analistas de Bankinter, por su parte, destacan que la nueva entidad resultante podría alcanzar una valoración combinada cercana a los 30.000 millones de euros, con unas ventas estimadas de 17.400 millones, un resultado de explotación (ebit) de 1.230 millones y un beneficio neto de 710 millones, cifras que le situarían más cerca de L’Oréal, líder del sector.

El grupo conjunto reforzaría su presencia en fragancias y maquillaje con marcas como Bobbi Brown, La Mer, Jo Malone, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier o Byredo.

No obstante, la reacción del mercado era desigual. Mientras que Puig se disparaba en el parqué madrileño, Estée Lauder caía un 7,8% en la preapertura de la jornada en Wall Street.

Los inversores temen que la operación suponga “un precio excesivo” y distraiga la firma estadounidense de su actual plan de reestructuración.

“La operación permitiría a Puig escalar sus operaciones y formar parte de un grupo más diversificado por productos y marcas, mientras que para Estée Lauder sería una vía para reforzar su presencia en fragancias premium”, apuntan los expertos de Bankinter.

En cualquier caso, advierten en Renta 4, “es una noticia positiva que confirma el atractivo de Puig en el mercado, aunque resulta complicado hacer una valoración cuantitativa sin conocer la ecuación de canje”.

Según sus cálculos, una posible fusión por intercambio de acciones podría implicar una ecuación de canje en torno al 25% o al 30%, aunque el desenlace final dependerá, como siempre, de la decisión de la familia Puig.