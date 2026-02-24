Las bolsas europeas minimizan el nuevo golpe arancelario de Trump pero pueden sufrir más si las tensiones aumentan

La Unión Europea ha respondido suspendiendo la ratificación del acuerdo comercial con EEUU, mientras los analistas advierten de posibles riesgos si aumentan las tensiones.

El sector de automoción alemán fue el más castigado, con descensos de hasta el 2,9% en BMW, Volkswagen, Porsche y Mercedes.

Las bolsas europeas apenas han reaccionado al anuncio, con caídas limitadas excepto en el Dax alemán, que retrocedió un 1,09%.

Donald Trump ha anunciado una subida de los aranceles globales al 15% como respuesta a un fallo del Tribunal Supremo de EEUU.

Nuevo revés en la política comercial. Donald Trump ha anunciado que subirá los aranceles globales hasta el 15% después de que el Tribunal Supremo estadounidense tumbase el viernes las tasas implementadas por el republicano el año pasado.

La subida de la tasa global hasta el 15% por parte de Trump es una segunda respuesta al fallo de la justicia de EEUU. El viernes, y casi como respuesta inmediata, el mandatario estadounidense ya anticipaba un nuevo arancel del 10%.

Tras el endurecimiento final de los aranceles, al mercado europeo le tocaba cotizar los últimos movimientos de Trump pasado el fin de semana. Sin embargo, los parqués del Viejo Continente han parecido esquivar el último anuncio del presidente norteamericano.

Los ánimos han dividido a Europa en la primera sesión bursátil de la semana, aunque, al término de la misma, los golpes tampoco han sido tan duros.

A excepción del Dax alemán, que sí que ha retrocedido un 1,09%, para el resto de selectivos de referencia las caídas no han superado el 0,25%. Es más, el Mib italiano avanzó el lunes un 0,44% y el Ibex 35 firmó una nueva jornada histórica en la que ha llegado a ver los 18.400 puntos en el panel de su cotización.

Lejos de agitar el tablero inversor, estos primeros movimientos abren otro interrogante: ¿Por qué el nuevo golpe de Trump en la guerra comercial no ha desestabilizado a las bolsas europeas?

Los analistas tienen parte de la respuesta. En la práctica, el nuevo régimen de protección estadounidense "apenas cambia" la situación que ya existía antes, tal y como comenta Antonio Castelo, analista de iBroker.

Aún hay más motivos. El mercado da por descontado que este nuevo arancel es temporal. La nueva tasa tiene vía libre durante 150 días, pero a partir de este plazo tendrá que pasar por el Congreso estadounidense para ratificarse.

Con todo esto, las primeras consecuencias para los inversores pasan por reajustar sus apuestas. Uno de los ejemplos más significativos es la caída del sector de la automoción, con la que el Dax sale bastante perjudicado.

BMW, Volkswagen, Porsche o Mercedes fueron algunos de los valores más castigados en la sesión del lunes dentro del índice alemán. Sus títulos cayeron entre un 1,5% y un 2,90% en la jornada.

Frente a estas particularidades, el ambiente en las bolsas se inscribe en un "aumento del ruido y de la inseguridad jurídica", en palabras de Castelo, pero que no llega a dar lugar a un "cambio de régimen".

Los riesgos

Sin embargo, la escasez de grandes turbulencias no vislumbra un mercado alejado de riesgos. Todo lo contrario. El mercado parece más fuerte de lo que realmente es, tal y como explican los analistas de eToro.

Dentro de los riesgos a medio y largo plazo que confronta la renta variable, los expertos concuerdan: otra mala noticia en paralelo sí podría sacudir de manera más contundente los cimientos de las bolsas.

En este sentido, el analista de iBroker señala algunas de las derivadas más probables, como una escalada de la tensión geopolítica que pueda llegar a bloquear el estrecho de Ormuz, novedades en zonas como Groenlandia o Cuba o un aumento de las represalias entre EEUU y la UE.

Sobre este último punto, Europa también ha lanzado su propio mensaje tras el último anuncio arancelario de Trump. La Unión Europea suspendía este lunes la ratificación del acuerdo comercial sellado con Estados Unidos el pasado julio.

Además lo hacía antes de que la jornada bursátil se diese por terminada en las plazas de Europa. El anuncio redujo el poder del verde en los paneles de los parqués europeos de cara al cierre de sesión.

En un horizonte más lejano, a la renta variable europea le tocará enfrentarse a otros desafíos derivados de la presión arancelaria, como un crecimiento potencial de las economías más bajo de lo esperado o un incremento de la inflación.

Por el momento, tal y como apuntan los analistas de Link Gestión los inversores deben procesar "el nuevo escenario comercial" al que se enfrentan las compañías cotizadas.

Mientras tanto, los expertos vaticinan que el panorama bursátil seguirá siendo muy parecido al que se venía viviendo en los mercados, por lo que habrá que esperar para ver los potenciales efectos de este nuevo giro en el tablero de la política comercial.